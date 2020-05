Europska komisija predložila je instrument za oporavak gospodarstva od koronakrize vrijedan 750 milijardi eura. Premije Plenković na konferenciji za novinare objasnio je što to znači za Hrvatsku.

Premijer Plenković kazao je na konferenciji za novinare u Vladi kako su posljedice koronavirusa na gospodarstvo bez presedana te da je Europska Komisija za oporavak gospodarstva naše zemlje predvidjela više od 10 milijardi eura.

"Hrvatska u ovom kontekstu može vidjeti koliko je važno da smo članica EU. To da naše članstvo nije apstraktno svjedoči odluka EK.

Europska komisija predložila je instrument za oporavak gospodarstva od koronakrize vrijedan 750 milijardi eura te Višegodišnji financijski okvir (VFO) od 1100 milijardi eura.

Od tih sredstava za Hrvatsku je predviđeno više od 10 milijardi eura. 7,3 milijarde eura je bespovratnih sredstava, 2,65 milijardi eura se odnosi na povoljne zajmove", kazao je Plenković.

Napomenuo je kako je ovo od iznimnog značaja za Hrvatsku, te vjeruje kako će prijedlog EK biti prihvaćen.

"Ovo je ogromna potpora Hrvatskoj za što brži izlazak iz krize", napomenuo je premijer i dodao kako se novac očekuje kroz četiri godine.

Kazao je kako će ta bespovratna sredstva djelovati blagotvorno. "Kad dobijete bespovratna sredstva onda je to zgodno. 7,3 milijarde eura bit će bespovratnih sredstava. Kada je riječ o dinamici, o njoj ćemo raspravljati na zasjedanju, na summitu. Odluke o tome bit će donesene do kraja godine, ali to je ogroman signal za Hrvatsku", kazao je premijer.

"Ovo je ekstra novac i ovo je u planiranju idućih proračunskih novaca, dodatan novac. EK je procjenila koliko nam novca treba i pogodila je bit od posljedica koje smo imali. Sa ovakvim instrumentom, mi zadržavamo zaposlenost i idemo u onom smjeru u kojem smo viđeni. Ovo je dodatna poluga za brži ekonomski oporavak od koronavirusa. Dobro je biti u članstvu EU, za ove koji sumnjaju", rekao je zaključno.

Ukupno za VFO i instrument za oporavak i otpornost predlaže se 1850 milijardi eura.

Predsjednica EK-a Ursula von der Leyen iznijela je prijedlog EK u srijedu na sjednici Europskog parlamenta. Paket mjera za oporavak sastoji se od dva dijela - višegodišnjeg proračuna za razdoblje od 2021. do 2027. i instrumenta za oporavak koji će se financirati zaduživanjem na tržištima kapitala uz jamstvo država članica.

Da bi ti prijedlozi prošli moraju dobiti jednoglasnu suglasnost država članica i pristanak Europskog parlamenta.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel najavio je srijedu da će se 19. lipnja održati fizički summit europskih čelnika na kojem će se pokušati dogovoriti novi višegodišnji proračun i plan za oporavak.