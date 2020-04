Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak pozvala je sve zainteresirane roditelje da joj pošalju pitanja i prijedloge vezane uz nastavu na daljinu. Uskoro će odgovoriti na pitanja koja je dobila.

Ministrica Divjak poslala je putem društvene mreže poziv roditeljima da joj u inbox pošalju pitanja i prijedloge vezane uz nastavu na daljinu. Na pitanja koja je zaprimila odgovorit će na 'roditeljskom sastanku', na svojem Facebooku u 16 sati.

Kako je napisala u svojem pozivu zainteresiranim roditeljima, iz ministarstva svakodnevno odgovaraju na brojne upite učenika, učitelja i roditelja kako bi nastava na daljinu bila još bolja i kako bismo se svi osjećali što sigurnije u ovoj teškoj situaciji.

Kako je rekla, pristiglo je više od 200 pitanja, izdvojeno je 27.

Majci maturanata odgovorila je da su maturanti prva briga u nastavi na daljinu. "Sve ovisi o koronavirusu, čekamo upute stožera i odlučit ćemo koji od scenarija stavljamo na snagu. Esej iz Hrvatskog jezika neće biti u svibnju, on će biti u lipnju. U svibnju ćemo imati probni esej kako bi učenici vidjeli koliko su spremni", odgovorila je Divjak. Kazala je da će matura na taj način biti i svojevrstan test svima.

Divjak smatra da nije dovoljno pratiti TV školu, no da učitelji i učiteljice moraju biti u kontaktu s roditeljima i učenicima. "Ima onih koji zadaju previše zadataka, ima i onih koji se ne upuštaju u zadavanje zadataka, no treba naći balans", navela je.

Navodi da je učeničku praksu u trenutnoj situaciji nemoguće odraditi, no za nju će biti vremena. "Negdje će biti završni radovi branjeni online, no o tome kad dođe vrijeme", dodala je.

Kako je navela, nema testova i ispitivanja od prvog do četvrtog razreda, no ocjene su moguće. "Jedna je ocjena iz aktivnosti, a druga se odnosi na neki složeniji zadatak koji potiče na kreativnost i istraživački rad. Od petog do osmog razreda taj zadatak može biti i složeniji, tada govorimo o složenijim zadacima. U srednjoj školi je ocjenjivanje još zahtjevnije", dodala je Divjak.

Na pitanje na koga je mislila kad je rekla da su kritičari u udobnim foteljama, kazala je kako nije mislila na roditelje. "Ima onih koji su kritizirali učiteljice ili snimili videolekcije, a da sami nisu ništa učinili - njima je kritika bila namijenjena. Jedna od učiteljica je pitala koliko se snimanje videolekcije plaća, kad smo joj rekli da se ne plaća, ona je rekla da joj se javimo kad se bude plaćalo", istaknula je Divjak.