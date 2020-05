Učenici se i prije jeseni vraćaju u školske klupe. Nakon što su u prvom pokušaju škole ostale prazne, u ponedjeljak je, poručili su epidemiolozi, ministrica Blaženka Divjak i premijer Andrej Plenković, sigurno slati djecu u škole. No roditelji će morati nabaviti jednu posebnu bilježnicu u koju će upisivati temperaturu djeteta.

Nakon prvog propalog pokušaja vraćanja djece u škole i nakon novih preporuka, roditeljima i dalje nije jasno moraju li djeca u školu i od kada, a to dokazuju i njihovi pozivi. Mjerenje temperature i zapisivanje u bilježnicu - nova je zadaća roditelja.

A ravnatelji moraju brinuti o pranju ruku djece, o tome da djeca ne smiju jesti preblizu jedni drugima, ali i o preporuci o dvadesetoro djece u učionici.

Manjak informacija resornom ministarstvu zamjeraju i u Udruzi srednjoškolskih ravnatelja. Kroz javnu raspravu zatražili su pomicanje rokova upisa u srednje škole. Prema prijedlogu Ministarstva zbog produljenja nastavne godine nakon štrajka, upisi bi smanjili ljetne praznike.

Polaganje mature srednjoškolcima je i inače stresno, a posebno pod ovim uvjetima. Uz popuštanje svih ostalih mjera nadaju se da će se to dogoditi i prilikom pisanja državne mature.

Upute objavljene na mrežnim stranicama

O svemu tome u Dnevniku Nove TV govorila je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak. O slaboj komunikaciji s ravnateljima je kazala kako je imala sastanak na kojemu su prošli kroz sve upute te da su ravnatelji dobili upute na dvadesetak stranicama.

"To je objavljeno i na mrežnim stranicama ministarstva i tamo to mogu vidjeti i roditelji i ravnatelji i učitelji tako da ja mislim kako je to jasno", kazala je.

O novom povratku u školu kaže da je prije dva tjedna bio potpuno drugačiji epidemiološki okvir. "Tada je rečeno da je povratak u škole izuzetak, sada je povratak u škole pravilo i to je velika razlika", dodala je Divjak.

Više od četriri tisuće učenika u školama

"Kada govorim o struci, ne utječem na struku niti je to moj posao. Ako liječnici epidemiolozi kažu da se može pod tim i tim uvjetima, onda trebamo slušati", rekla je i dodala da je kroz ova dva tjedna bilo više od četiri tisuće učenika u školama.

"Njihovi roditelji bi se teško bez toga vratili na posao, a oni su u školama bili uredno zbrinuti. To je bilo u redu. Od ponedjeljka škole su otvorene za sve učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Svi učenici trebaju biti u školama i mislim d aje taj okvir jasan", istaknula je Divjak.

Oni koji ne budu u školi, morat će opravdati izostanak. "Samo što je to opravdanje za izostanak sada nešto šire nego što je u situaciji kada nije bilo koronavirusa", objasnila je.

Svi učenici trebaju u školu

Za one koji trebaju dodatne informacije kaže kako trebaju porazgovarati s liječnicima.

"Trebaju se posavjetovati sa svojim obiteljskim liječniko, eventualno lokalnom epidemiološkom službom, tako da to bude u redu i da dijete može biti u školi. Sada se dijete može uključiti, ne samo u ponedjeljak pa onda dva tjedna ne, kao što je bilo do sada nego i u utorak i bilo koji drugi dan, kao da je to redoviti sustav", kazala je Divjak.

Kaže da svi učenici moraju sjesti u školske klupe. "Govorimo o učenicima razredne nastave koji uče čitati i pisati. Možete samo zamisliti koliko se može napraviti u mjesec dana u smislu povratne informacije učenicima iako je bila i ova nastava koja se temeljila na Nastavi na Trećem, gdje su roditelji odradili lavovski dio, ali i učitelji koji su bili u školama i imali dosta zahtjevan posao", objasnila je Divjak.

Kaže da učenici ne bi trebali ostati kod kuće. "Ako će biti objektivnih razloga zbog kojih će učenici ostati kod kuće, trebaju razgovarati sa svojim obiteljskim liječnikom i sa stručnjacima. No treba poslati dijete u školu. Čuli ste - rekli su da je dijete jednako sigurno u školi kao što je sigurno i dalje, pogotovo kad je sve otvoreno", dodala je.

Odgovorila Milanu Bandiću

Za komentar Milana Bandića o spremnim zagrebačkim školama i oštrim riječima koje joj je uputio zbog, kako je rekao, kukavičluka i prebacivanja odgovornosti, kaže kako se treba kloniti od politikanstva.

"Ja znam da je predizborno vrijeme. Od gradonačelnika koji misli da djeca trebaju računati na grah i prati ruke u lugu, mislim da... Bilo bi bolje da se bavi svojim poslom i pusti druge da se bave svojim poslom", kazala je.

Komentar na ispriku Radimira Čačića

Kaže da je za ispriku Radimira Čačića vidjela u medijima. "Da se radi o sedmogodišnjaku, ja bih znala kako odgovoriti. S čovjekom od 70 godina, mislim da je to završena priča", zaključila je.

Upisi u srednje škole

O upisima u srednje škole kaže da je prošle godine školska godina završena 14. lipnja, sada je to 26. lipnja.

"Dvanaest dana sigurno da se ne može negdje sakriti ili uzeti, ali smo napravili jednu bitnu inovaciju, a to je da roditelj i učenik ne moraju dolaziti u školu, sve se može obaviti online i u tom smislu mislim da roditelji i učenici nemaju nekih posebnih zadaća. 25. srpnja mogu biti bilo gdje, bitno je da imaju pristup internetu, kao što je to sada zbog nastave na daljinu", objasnila je Divjak.

"Učitelji koji su u povjerenstvima za upise moraju doći u škole. To je relativno mali broj učitelja. Moramo dati priliku, ovaj postupak traje dugo jer imamo učenike s teškoćama, imate prijemne ispite za umjetničke škole i tako", kazala je i dodala da ima dosta stvari koje se moraju u tom razdoblju napraviti.

O pisanju mature

Za pisanje mature kaže da su sve velike odluke vezane uz maturu donesene. "Sve je poznato. Ono što treba raditi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje znanja i obrazovanja koji je osnovan zato da bi provodio državnu maturu - to je s epidemiolozima usuglasiti treba li neke od tih mjera još popustiti. Ja znam da su oni u kontaktu, a ono što je važno - poznati su svi datumi i svi uvjeti", kazala je Divjak.

Za više razrede osnovnih škola kaže kako je infrastrukturni problem da povratak učenike od petog do osmog razreda.

"Vi imate uvjete da se mora poštivati određeni broj učenika u razredu i razmak među njima, kao i što se smije od prostora koristiti i u kojem obimu. Ne možete vratiti neke od učenika u škole jer imate situaciju da u nekim školama bi se uvjeti mogli osigurati, u nekima ne. Neke škole rade u jednoj, neke u dvije ili tri smjene", kazala je.

"Većina europskih država provodi nastavu ovako kao i mi. I nastava na daljinu ide dobro, kao i za srednjoškolce. Oni imaju drugačiji način virtualne učinionice i direktni kontakt s učiteljima i u tom smislu mislim da je to dobro rješenje. Mi u srednje škole vraćamo one koji trebaju obaviti praksu, određene vježbe, popraviti ocjene i riješiti završne ispite", zaključila je Divjak

