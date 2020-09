Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je odluku Ustavnog suda o djelovanju Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske te ukidanju obveze nošenja maski na nastavi u školama dviju županija.

Ustavni sud je odlučio da zabrana rada nedjeljom na početku izbijanja epidemije koronavirusa nije bila u skladu s Ustavom, dok su svi ostali prijedlozi za ocjenom ustavnosti, vezani uz odluke Nacionalnog stožera, odbačeni.

Božinović kaže kako su oni oduvijek govorili da Vlada radi u skladu s Ustavom.

"Naravno, dok Ustavni sud ne donese odluku, ne možete biti sigurni, ali važno je da je Ustavni sud potvrdio legitimitet Stožera", kazao je.

Ministar ne misli da je zabrana rada nedjeljom bila politička odluka. Odgovorio je i na pitanje očekuje li tužbe.

"Ta odluka nije bila politička, ona je bila donesena na temelju epidemiološke struke. Struka je tako procijenila.

Ne bih komentirao tu odluku Ustavnog suda, mada je Ustavni sud kazao da je odluka bila legitimna, međutim da nije bila razmjerna, a tek ćemo vidjeti kako oni to obrazlažu. Siguran sam da je i javnost shvatila da je to bila odluka koja je bila posvećena zaštiti života i zdravlja ljudi."

Oporba kaže da je Ustavni sud politički iskonstruiran pa da nisu ni

očekivali drugačiji ishod. Ministar im poručuje: "Uvijek je pozicija opozicije da dovodi u pitanje i kritizira, ali cijeli svijet se suočio s nepoznatim virusom. Takve primjedbe nisu utemeljene, a ta je potvrda došla i kroz odluku Ustavnog suda. Oni će nastaviti kritizirati, ali na nama je da se nosimo s bolešću kako znamo", napomenuo je.

Na pitanje je li rasprava Ustavnog suda trebala biti javna, ministar odgovara kako on ne ulazi u to na koji način Ustavni sud organizira svoje sjednice.

Zadržavanje krivulje i maske na otvorenom?

Danas smo imali 65 novozaraženih, a ministar kaže kako je ponedjeljkom uvijek manja brojka jer se nedjeljom manje testira.

"Nadamo se da idemo prema zadržavanju krivulje i da ona neće rasti prema gore, ali to će ovisiti o svima nama. Vidjeli smo da ni ljeto nije usporilo virus.

U ovom trenutku nemamo novih mjera. Otvorene su škole, praktički je sve otvoreno i svaki dan razmišljamo, analiziramo i predviđamo što dalje", kazao je Božinović i komentirao činjenicu da su Istra i Međimurje ukinule obvezno nošenje maski u školama.

"To je sukladno uputama da lokalni stožeri donose odluke. One su u skladu s uputama. Lokalni stožeri mogu donositi takve odluke. Situacija je sada povoljna. Ukoliko bude padao broj zaraženih u ostalim županijama, i one će donijeti takve mjere".

Kazao je kako se u ovom trenutku ne razmišlja o maskama na otvorenom.

