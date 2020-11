Ministar obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je u ponedjeljak da je Ministarstvo obrazovanja još čvrsto na pozicijama da ne treba prelaziti na online nastavu osim u slučajevima kada to zahtijeva situacija u nekoj školi, odnosno kada je održavanje nastave upitno.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs osvrnuo se, na molbu novinara, na aktualno stanje nastave u hrvatskim školama vezano uz epidemiju koronavirusa na Institutu Ruđer Boškovića (IRB) gdje je bio supotpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. za projekt Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu (O-ZIP).

"Još uvijek smo kao ministarstvo, prateći ukupan sustav osnovnih i srednjih škola, čvrsto na pozicijama da ne treba prelaziti na online nastavu, osim u slučajevima kada to situacija u određenoj školi zahtjeva", izjavio je ministar.

Dodao je da su, do sada, najčešće na online nastavu po modelu C prelazile one škole gdje je zbog epidemije koronavirusa smanjen broj tehničkoga i nastavnog osoblja do te mjere da je postalo upitno održavanje nastave.

Izvijestio je da posljednjih nekoliko dana mjerodavno ministarstvo intenzivno prati što se događa te da su primijetili da je u jednom trenutku porastao broj zaraženih učenika i nastavnog osoblja, kao što je primijećeno i 28. listopada, a nakon toga datum rast broja zaraženih počeo se smanjivati.

Rekao je da je tako i u posljednja tri dana zabilježen rast broja novozaraženih učenika i nastavnog osoblja, ali da je danas zabilježen pad broja novozaraženih učenika i nastavnog osoblja.

Trenutačno pozitivno 1366 učenika i 549 djelatnika škola

"Jako pazimo na situaciju i naravno da ćemo na nju reagirati, ali ne treba pribjegavati paničnim odlukama jer su one najgore koje možete donijeti u datom trenutku", istaknuo je ministar Fuchs.

Ali, naglasio je da "ni jedna zemlja u svijetu nije zatvorila škole, a da pritom nije donijela i neke oštrije mjere, dapače, postoje slučajevi da su u nekim zemljama na snazi vrlo stroge mjere, ali su škole otvorene".

Ministar je izvijestio da je, po današnjim podatcima, u Hrvatskoj na koronavirus pozitivno 1366 učenika i 549 djelatnika u školama, što je 81 učenik manje u odnosu na jučer, kada je također zabilježen lagani padnu odnosu na subotu, a u odnosu na jučer na koronavirus pozitivno je i manje nastavnika, odnosno 34 nastavnika manje.

"Ako se održi ovaj trend onda je to dobro, ne možemo govoriti o nekom strmom padu, ali možemo reći da je crta relativno ravna", rekao je Fuchs.

Na pitanje radi li se na tome da se pribjegne modelu po kojemu ne bi, zbog jednoga zaraženog učenika, u samoizolacju trebao ići cijeli razred, već samo najbliži iz okoline zaraženog učenika, ministar je podsjetio da su "to zagovarali već u startu". Odnosno, objasnio je, govorili smo da bi epidemiolozi koji donose odluku trebali u slučaju da je jedan učenik pozitivan na koronavirus, u samoizolaciju poslati učenike iz njegova najbližeg okruženja.

Na novinarsku konstataciju da to nije slučaj već je, zbog jednog zaraženog učenika, u samoizolaciji cijeli razred, ministar je potvrdio da je to tako jer, smatra, oni koji donose odluke, a njih nije baš jednostavno donositi, često su oprezniji no što bi to možda trebali biti.

Kvaliteta nastave pada kada je isključivo online

Na pitanje novinara što je sa studentima koji su u samoizolaciji, a fakulteti im ne mogu organizirati praćenje nastave, odnosno ne znači li to da pada kvaliteta nastave, ministar je odgovorio da kvaliteta nastave pada onda kada je isključivo u online varijanti.

"Nastava licem u lice ne može se nadomjestiti, a online varijante su joj samo potpora u nekakvim normalnim okolnostima, ali kompletan prelazak na online nastavu nikada ne može biti tako kvalitetan kao što je nastava licem u lice", ocijenio je Fuchs.

Sve je više škola online, hoće li zbog korone to učiniti sve? Doznajemo koliko je učenika, a koliko nastavnika zaraženo

Još jedna srednja škola bez grijanja: "Za grijanje koristimo plahte i navlake. Jedva čekamo 11 ili 12 sati da izađemo van na sunce"

Podsjetio je da je ministarstvo u jednom trenutku predložilo da se studentima slabijega socioekonomskog statusa omogući nastava na sličan način kao što su učenici, primjerice, dobili tablete. Dodao je da su to predvidjeli i za ubuduće.

"Za sada nemamo direktne dojave s tim u vezi iako smo i samim sveučilištima i fakultetima preporučili da se potrude osigurati da svi studenti mogu pratiti nastavu", zaključio je ministar Fuchs.