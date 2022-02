Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove preporuke za učenike i roditelje. Prema njima, učenici koji se samotestiraju više ne moraju u samoizolaciju u slučaju kontakta s pozitivnom osobom.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs objasnio je što će biti s onim roditeljima koji odbiju testirati svoju djecu. ''Za njih smo predvidjeli upitnik, na neki način, odnosno izjavu da ne pristaju testirati djecu. Dostavit će ga školi gdje dijete pohađa nastavu i neće se testirati kod kuće. U slučaju da dijete bude u kontaktu s pozitivnom osobom, to će dijete morati u samoizolaciju, a drugi ne'', pojasnio je Fuchs u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović.

Dodaje da za sada nemaju podatak koliko bi moglo biti netestirane djece. ''Vjerojatno ćemo imati bolji uvid sljedeći tjedan. Za sada znamo da su to jedan do dva učenika, odnosno roditelja po razredu'', rekao je Fuchs. Kazao je da se u načelu trebaju testirati svi učenici, neovisno jesu li cijepljeni ili su preboljeli koronavirus. ''U toj varijanti ne bi ni bilo samoizolacije koja je jedna od glavnih problema odvijanja normalne nastave - licem u lice'', istaknuo je ministar.

Rekao je da je prošli tjedan bilo oko sedam tisuća pozitivne djece. ''Barem tri do četiri puta više djece koja su u samoizolaciji i to je ključni element zašto smo to osmislili'', ističe Fuchs.

''Nitko ne dira djecu''

Ukoliko se neko dijete odbije testirati, a roditelj želi, Fuchs je rekao da će škola davati upute. ''Poslali smo ravnateljima kako da postupaju s testovima i kako da komuniciraju s roditeljima'', pojasnio je te dodao da postoji i video koji sve pojašnjava.

No, tko će to kontrolirati? Fuchs je rekao da nema kontrole, već da idu na povjerenje. ''Optimistično je, ali vjerujem da je djeci stalo da idu u školu i da je najveći broj roditelja savjestan'', smatra Fuchs koji dodaje da ne vjeruje da će prevladavati oni koji će varati s testovima, već oni koji će odbiti testiranje.

''Nitko ne dira djecu. Dapače, guramo ih u obrnutom smjeru - ne doma, već u školu'', rekao je Fuchs. Osvrnuo se na izjavu Pavić Šimetin da je testiranje radosnih 15 minuta. ''Mislim da je htjela reći da to nije strašni zahvat, nego da se s malima to može voditi kroz igru'', rekao je Fuchs.

Ako se antivakseri pojave ispred škola, Fuchs je rekao da je to dio populacije koji će, što god da se napravi, biti protiv. ''Ravnatelji su dobili upute, zove se policija'', rekao je Fuchs.

Najavio je da će se razmisliti o ukidanju maski u školi kroz mjesec dana. ''Razgovarat ćemo s HZJZ-om'', kazao je Fuchs. Smatra da nisu zakasnili s novom mjerom. Istaknuo je da nema veze padaju li brojke ili ne, jer i dalje imamo velik broj djece u samoizolaciji.

''Zahvaljujem i ministru Berošu i Božinoviću jer su na jedan način morali reći 'da' za ovaj princip koji se primjenjuje u školi'', zaključio je Fuchs.

Cijeli razgovor s ministrom pogledajte u priloženom videu.

