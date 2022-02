Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova je preporučilo izbjegavanje putovanja u Ukrajinu, a hrvatske državljane pozvali su da privremeno napuste Ukrajinu. O trenutnoj krizi razgovarali smo sa stručnjakom za međunarodne odnose.

Stručnjak za međunarodne odnose smatra da do rata neće doći. ''Do rata neće doći, ali ako dođe - prepravite kasnije moju izjavu. Nema nikakve strateške logike, Rusija ništa time ne dobiva nego samo pogoršava stvari. Ovo je pitanje odnosa sa SAD-om, definiranje odnosa s NATO-om i Ukrajina je tu derivat problema, a ne njezina srž'', pojasnio je Branimir Vidmarović u Dnevniku Nove TV.

Dodaje da unutarnja politička realnost SAD-a je u Kongresu u stanju diktirati takvo ponašanje. ''Ni republikanci, ni demokrati ne mogu sada stati i pustiti Rusiju da radi što hoće. S jedne strane je ovo nasljeđe Donalda Trumpa, a Joe Biden ne smije biti mekši od njega. Trump je toksičan i Rusija je toksična u toj svezi zbog afere s izborima'', pojasnio je Vidmarović.

Kaže da demokrati traže da se Rusija jače stisne zbog ljudskih prava. ''Imamo koktel koji diktira da se prema Rusiji treba postaviti jako, makar se radilo o kreiranju paralelne političke realnosti koja se još nije dogodila, a to je rat'', ističe Vidmarović.

Komentirao je poruke ukrajinskog predsjednika da ne treba širiti paniku. ''On realno procjenjuje situaciju jer ovo sve šteti ekonomiji. To nije dobro. Treba biti realističan. Ispada i da Zelenski nije udobna figura za saveznike jer ne podupire sve njihove strahove i retoriku. Posljedica svega je to da Ukrajina i dalje tone u krizu, iako nije napadnuta, a sa strane Zapada naravno ovo nije u redu jer SAD i ponajprije Velika Britanija, ne brinu o Ukrajini kao takvoj, nego je tretiraju kao Rusija - kao kartu u beli između SAD-a i Rusije'', dodaje Vidmarović.

MVEP Hrvatima: Napustite Ukrajinu zbog dodatnog pogoršanja sigurnosne situacije

Dramatično upozorenje iz Bijele kuće: ''Rusija sada ima dovoljno vojnika. Napad bi mogao uslijediti bilo koji dan"

Smatra da će se kriza nastaviti u drugom obliku te ne vidi skori rasplet krize. ''Radi se o predubokim problemima. Kriza je manifestacija negativnog trenda između SAD-a i Rusije koji traje više od deset godina. Ukoliko ne dođe do udovoljavanja ruskih zahtjeva, a najvjerojatnije neće, jer nema razloga, kriza će se transformirati u drugi oblik i možda će proširiti svoju geografiju. Ukrajina ostaje u raljama velesila sve dok ne ispuni minski sporazum'', zaključio je Vidmarović.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr