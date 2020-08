Ministar Davor Božinović komentirao je epidemiološku situaciju u RH.

Uskoro bi mogle uslijediti nove mjere kojima će se nastojati smanjiti širenje virusa. Među ostalim, maske bi mogle postati obvezne u svim zatvorenim prostorima. Ministar Božinović napominje kako još nema zaključaka o konkretnim mjerama.

"Vidjet ćemo. Škola je izazov za sebe i tu će Ministarstvo preuzeti ulogu u predlaganju mjera. Od zemlje do zemlje donose se različite odluke, mi smo uvijek donosili odluke koje su bile optimalno rješenje i zbog toga smo postigli dobre rezultate u prvoj fazi i tako smo postali sigurna destinacija za turizam. Radimo i ako dođemo blizu nekog zaključka, to ćemo najaviti i objaviti", rekao je ministar.

Kazao je kako praksa pokazuje da smo na otvorenom prostoru zaštićeniji te da će razgovarati i o mjerama za svadbe.

"O svemu ćemo razgovarati. Činjenica je da su se i svadbe pokazale kao mjesto gdje unatoč epidemiološkim okvirima uzvanici se opuste i onda to može izazvati žarište, ali mislim da je ovaj pristup dobar. To je bolje nego provoditi mjere koje mogu imati prizvuk represije. Svakome bi trebalo biti u interesu sačuvati vlastito zdravlje kao i zdravlje najbližih, a ako postignemo dovoljnu razinu socijalne odgovornosti i solidarnosti, svima će biti lakše i prebrodit ćemo ovo bez velikih mjera i restrikcija", istaknuo je.

Situacija za turiste iz Austrije je povoljna

Kad je riječ o preporuci austrijske vlade svojim državljanima da se vrate, odnosno ne idu na odmor u Hrvatsku, Božinović je rekao kako su u stalnoj komunikaciji s austrijskim vlastima.

"Intenzivno se komunicira da situacija s brojem oboljelih nije ista u svim dijelovima Hrvatske. Ona je različita, pogotovo u županijama u koje dolazi najveći broj turista iz Austrije situacija je vrlo povoljna. To austrijske vlasti znaju, a hoće li tu činjenicu uvažiti zbog svojih ljudi, to je na njima. To je suverena odluka", kazao je.

Od samog početka turističke sezone suočeni smo s oprečnim interesima zemalja iz kojih turisti dolaze i onih u koje dolaze. Nije to isti interes, svatko pokušava određenim mjerama demotivirati svoje građene da troše novce izvan granica svoje zemlje, ocijenio je.

"Naravno, naš interes je drugačiji i mislim da smo ovo ljeto postigli balans u kojem je Hrvatska primila puno turista i u kojoj još uvijek boravi puno veći broj turista nego što je itko, uključujući i nas, očekivao", rekao je potpredsjednik Vlade.

Plan B i legitimitet Stožera

Božinović je upitan imaju li plan B u slučaju da Ustavni sud ne potvrdi legitimitet Stožera.

"Sve ovo što radimo radimo u skladu s Ustavom i zakonom. Ne želim prejudicirati odluku, ali nećemo dopustiti da izgubimo kontrolu i popustimo pred epidemijom. Plan B i plan A je fizički razmak, korištenje maski. To su mjere koje se donose svuda u svijetu, hoće li biti u ovoj ili onoj formi, svaka zemlja ima neko svoje rješenje. Nisam vidio da je itko predložio nešto što bi bili drugačije od onoga što mi predlažemo. Milanović? Ne znam što je on predložio", kazao je Božinović.

Sutra se sastaje Povjerenstvo Ministarstva obrazovanja o izvođenju nastave, a Božinović nije želio prejudicirati njihove odluke.