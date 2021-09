Medicinske sestre i tehničari prosvjedovat će u četvrtak na Zrinjevcu ispred Vrhovnog suda, a uoči prosvjeda pismo im je uputio ministar zdravstva Vili Beroš.

Medicinske sestre i tehničari već su duže vrijeme nezadovoljni uvjetima u kojima rade, a pandemija koronavirusa stanje je dodatno pogoršala. K tome, dio njih se protivi cijepljenju i ne razumije zašto Ministarstvo zdravstva i Vlada te dio sindikata nemaju razumijevanja za probleme koji su, kako kažu, snašli struku.



Neadekvatno plaćen prekovremeni rad i rad blagdanima, sistematizacija radnih mjesta, ucjene i prijetnje zbog necjepljenja, beneficirani radni staž, rad van kompentencija i priznavanje visokoškolskog obrazovanja ključni su problemi zbog kojih će dio medicinskog osoblja prosvjedovati u četvrtak na Zrinjevcu u režiji Sindikata medicinske sestre/tehničari zajedno.



''Trenutno ne vidimo kako će u skorije vrijeme doći do poboljšanja stanja, niti jasnog plana resornog Ministarstva za boljitak hrvatskog sestrinstva. Svjesni smo svoje odgovornosti prema pacijentima, za koje predano skrbimo. Nažalost, zbog svakodnevno prisutnog umora i stresa postajemo i sami pacijenti'', istaknuli su iz Sindikata.

One su heroine na prvoj su crti obrane od COVID-a, no što im država daje zauzvrat? Svake godine u inozemstvo ih ode 200-ak

Korona pregled po županijama: Za sad u svima dvoznamenkaste brojke novozaraženih, dvije osobe preminule



Uoči njihova prosvjeda pismom se oglasio ministar zdravstva Vili Beroš i poručio: ''Nijedan građanin Hrvatske, pa ni zdravstveni djelatnici, nisu prisiljavani na cijepljenje, ali nemamo pravo odustajati od poduzimanja svih mjera u zaštiti pacijenata u bolnicama i korisnika usluga u ustanovama socijalne skrbi od zaraze COVID-19. Današnji sindikalni protest dijela medicinskih sestara i tehničara legitiman je i demokratski način izražavanja stajališta i zahtjeva prava zaposlenika, ali nema mjesta manipuliranju činjenicama''.



Uvođenje sigurnosnih mjera u ustanovama zdravstva i socijalne zaštite početkom listopada, od kada će svi zaposlenici dolazak na rad i obavljanje svakodnevnih poslova moći ostvarivati uz pomoć potvrda o cijepljenju odnosno preboljenju zaraze ili uz redovito testiranje na COVID-19 u jednom dijelu javnosti potiče rasprave o tom pitanju, a neke od sindikata zaposlenika u zdravstvenom sektoru ponukao je na javni protest, svjestan je ministar.



''Za danas najavljeni protest Sindikata medicinskih sestara/tehničara zajedno, koji okuplja dio tih zdravstvenih djelatnika, legitiman je i demokratski način izražavanja stajališta i iskazivanje zahtjeva za rješenjem određenih otvorenih pitanja i ja ga s te strane podržavam'', istaknuo je Beroš.

Beroš i Aladrović o pooštravanju mjera u zdravstvu i socijali: Otkrili hoće li se dijeliti otkazi

VIDEO Premijer Plenković o reformama u zdravstvu i je li zadovoljan radom ministra Beroša: "O, što ste vi sad svi počeli propitkivati"



No, kako napominje: ''Ono za što nema opravdanja ni razumijevanja jest ciljana manipulacija činjenicama vezanima uz najavljeno provođenje zaštitnih mjera u zdravstvenim ustanovama, posebno onima u kojima se liječe bolesnici koji su i najranjiviji od zaraze koronavirusom i njenih pogubnih posljedica. Nitko u našoj zemlji nije i neće biti prisiljavan na cijepljenje. Ali, kao ministar zdravstva dužan sam poduzimati sve mjere zaštite u sprječavanju ulaska i širenja zaraze u zdravstvenom, posebno bolničkom sustavu''.



Beroš ističe da ga zato ''neugodno iznenađuje da, uz liječnike, važan dio zdravstvenog sustava poput sestara i tehničara, koji su u svakodnevnom izravnom kontaktu s najtežim bolesnicima, ne prepoznaje potrebu da aktivno doprinose učinkovitoj zaštiti svojeg i tuđeg zdravlja. Naše uloge u liječenju ljudi nisu samo profesionalne, one su iznad svega humanizam i suosjećanje s najpotrebitijima, posebno u okolnostima koje nam nameće ovakva svjetska pandemija''.



Osvrćući se na pitanje plaćanja prekovremenog i rada blagdanima, koji Sindikat medicinskih sestara/tehničara zajedno navodi kao jedan od razloga za današnji prosvjed, Ministarstvo zdravstva ističe da je rad na blagdan plaćen sukladno Kolektivnom ugovoru, kao i visina iznosa za prekovremeni rad, koja je povećana od ožujka 2020. godine Dodatkom III Kolektivnom ugovoru, a Vlada je 16. rujna ove godine donijela Odluku o isplati razlike iznosa za prekovremeni rad za ranije razdoblje. Time je donesena odluka da se taj dugogodišnji problem riješi do kraja iduće godine.

Sistematizaciju radnih mjesta utvrđuje svaka zdravstvena ustanova svojim općim aktima, podsjetio je Beroš: ''Nazivi radnih mjesta i visina koeficijenta uređeni su Uredbom Vlade. U tijeku su izmjene kojima se vrednuje visokoškolsko obrazovanje medicinskih sestara te utvrđuju koeficijenti za magistre sestrinstva za položajna mjesta poput glavne sestre klinika, kliničkih zavoda i zavoda u kliničkim ustanovama, te službi u županijskim bolnicama, kao i za neka druga radna mjesta. Utvrđuje se i koeficijent vozača saniteta kao posebno radno mjesto u zdravstvenim ustanovama''.

Zdravstvo čeka uvođenje COVID potvrda, još je nepoznato što ako se netko odbije testirati: "Očekujemo da će u uputi Ministarstva biti način kako ćemo rješavati taj dio"

Na sva ta pitanja, kao i pitanje beneficiranog staža, koja otvara Sindikat medicinskih sestara /tehničara zajedno, Ministarstvo zdravstva, tvrdi ministar, ''nudi odgovore i rješenja u skladu sa zakonima i objektivnim financijskim mogućnostima sustava, ali poziva i na stalni dijalog u pronalaženju prihvatljivih rješenja. Ali, kada se pitanja i teme, umjesto Ministarstvu zdravstva, upućuju na druge adrese u društvu, onda je to više nego jasan znak da ovakav protest ima neke druge ciljeve''.

''Pitanja zdravlja i liječenja svima su nam zajednička, jednako pogađaju svakog građanina ove zemlje i tako im moramo pristupati i rješavati ih. Na zdravstvenim djelatnicima je u tom smislu najveća zadaća i odgovornost. I zato nam je, posebno u vremenu u kojem živimo, potrebno više međusobnog razumijevanja i potpore jednih drugima'', zaključio je Beroš.