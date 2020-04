Američki predsjednik Donald Trump šokirao je javnost nakon što je predložio da se koronavirus liječi ubrizgavanjem dezinfekcijskog sredstva u tijelo.

Medicinska javnost je zaprepaštena prijedlogom američkog predsjednika Donalda Trumpa o načinu liječenja zaraženih koronavirusom. Prijedlog koji je šokirao struku Trump je izrekao na dnevnoj konferenciji za medije o koronavirusu u Bijeloj kući.

Trump je sa stručnjacima razgovarao kako virus reagira na vrućinu i visoke temperature i pritom komentirao neka istraživanja prema kojima bi izbjeljivač mogao ubiti virus u slini ili respiratornim tekućinama u roku pet minuta, javlja BBC.

"Vidio sam dezinfekcijska sredstva koja unište virus u minuti, postoji li način da napravimo tako nešto, kroz injekciju ili čišćenje? Da sredstvo uđe nekako u pluća. To bi bilo zanimljivo provjeriti", rekao je Trump, okrenuvši se pritom na konferenciji za novinare prema doktorici Deborah Birx, koordinatorici za borbu protiv koronavirusa Bijele kuće.

Također, Trump je predložio i istraživanje zračenja tijela bolesnika od koronavirusa UV zrakama.

Medicinski stručnjaci diljem SAD-a ostali su šokirani Trumpovom sugestijom. Robert Reich, profesor na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyu na Twiteru je napisao kako Trump ugrožava zdravlje javnosti.

"Bojkotirajte propagandu. Slušajte stručnjake. I molim vas, nemojte piti dezinfekcijska sredstva", napisao je Reich na Twitteru.

