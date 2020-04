Broj zaraženih u svijetu premašio je 2,7 milijuna ljudi. Najveće žarište je u SAD-u. Njemačka bilježi pad novozaraženih.

* Više od 2,7 milijuna zaraženih

* Više od 190.000 ljudi preminulo

* Najveće žarište je u SAD-u

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

6:55 Broj potvrđenih slučajeva zaraze koronavirusom u Njemačkoj porastao je za 2.337, na 150.383, pokazuju najnoviji u petak objavljeni podaci Instituta Robert Koch (RKI) za infektivne bolesti. Nakon tri dana za redom ubrzanog rasta broja novih slučajeva covida-19, ti podaci ukazuju na blago usporavanje širenja zaraze u toj zemlji.

U petak objavljeni podaci pokazuju da je broj umrlih u Njemačkoj porastao za 227, na ukupno 5,321.

6:17 Koronavirus brže gubi snagu kad je izložen suncu, vrućini i vlazi, izjavio je u četvrtak jedan dužnosnik američke vlade, signalizirajući da bi bolest poznata kao covid-19 mogla postati manje zaraznom u nadolazećim ljetnim mjesecima.

Američki su znanstvenici utvrdili da virus najbolje preživljava u zatvorenim i suhim prostorima, te da gubi snagu kad dođe do rasta temperature i vlage, osobito ako je izložen sunčevom svjetlu, kazao je vršitelj dužnosti čelnika Ureda za znanost i tehnologiju američkog Ministarstva domovinske sigurnosti William Bryan na briefingu novinara u Bijeloj kući.

"Virus najbrže umire u prisustvu izravnog sunčevog svjetla", istaknuo je Bryan.

5:30 Američki Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) u četvrtak je izvijestio o ukupno 828.441 zaraženih koronavirusom u Sjedinjenim Državama, što je 25.858 više u odnosu na dan ranije. Broj umrlih od covida-19 u SAD-u uvećan je za 1.804, na 46.379.

5:00 Gotovo 14 posto od 3000 testiranih u državi New York ima antitijela na koronavirus. Preliminarni rezultati dolaze iz studije prisutnosti antitijela u kojoj se slučajnim odabirom testiralo ljude u samoposlugama.

"To znači da su to ljudi koji su bili zaraženi i razvili su antitijela", objasnio je guverner te države Andrew Cuomo. Dodao je i da bi ti podaci mogli ukazivati na nižu stopu smrtnosti no što se procjenjuje.

4:53 Na talijanskom cruiseru usidrenom u Nagasakiju u Japanu došlo je do izbijanja epidemije koronavirusa, te je do sada ukupno 90 članova posade testirano pozitivno na covid-19, objavila je u petak japanska medijska korporacija NHK.

Japanski dužnosnici istražuju izbijanje epidemije koronavirusa na brodu, koji se već gotovo tri mjeseca radi popravaka nalazi na suhom doku

4:30 Fond za oporavak europskog gospodarstva mora biti dovoljno velik i usmjeren na sektore i zemljopisna područja Europe koja su najviše pogođena pandemijom koronavirusa, izjavio je u četvrtak predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

4:15 Češka vlada odlučila je u četvrtak ubrzati planove za ublažavanje mjera izolacije pa će tako one završtiti 25. svibnja, a ne 8. lipnja kao što je početno bilo predviđeno, rekao je u četvrtak češki ministar za industriju i trgovinu Karel Havliček.

4:00 Europski čelnici su se u četvrtak usuglasili da se Zagrebački sastanak na vrhu EU-a i Zapadnog Balkana, s obzirom na epidemiološke okolnosti, održi u obliku videokonferencije 6. svibnja u punom sastavu svih država članica EU-a te šest zemalja Zapadnog Balkana. (Hina)