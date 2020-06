Ravnatelj HZJZ-a u Dnevniku Nove TV objasnio je kako će izgledati predizborna kampanja, što bi poručio političarima, ali i kako spriječiti da turisti u zemlju unesu zarazu.

U Hrvatskoj je nastavljena izvrsna epidemiološka situacija. Ni danas nema novozaraženih. Trenutačno je tek 55 aktivnih slučajeva. S dijagnozom koronavirusa do sada su u Hrvatskoj preminule 103 osobe, a četiri su trenutno na respiratoru.

Stožer ovih dana brusi posljednje detalje na dokumentu koji je važan političarima - riječ je o preporukama za predizbornu kampanju.

O svemu smo razgovarali s ravnateljem HZJZ-a Krunoslavom Capakom. Rekao je da je hodogram za izbore dogovoren s DIP-om, no još neke stvari treba "ubaciti" u postojeći epidemiološki okvir.

"Sad se upravo razgovara o izbornim skupovima", rekao je Capak i najavio da bi i te preporuke mogle biti gotove u ponedjeljak te da će ih objaviti DIP.

No pravila su dobro poznata: I na skupovima će vrijediti upute za održavanje fizičke distance, higijenu i dezinfekciju.

Realno je očekivati da će biti zaraženih turista

Mnogi političari koji su već sad u kampanji, krše preporuke, na skupovima se rukuju, tapšaju građane. Capak ima poruku za njih:

"Iako imamo izvanrednu epidemiološku situaciju, kakvu bi mnogi poželjeli, još ne preporučujem takav tip kontakta, rukovanje s nepoznatim ljudima. Preporučujem da to bude neki drugi tip pozdrava. Kao na primjer kratki naklon i pozdrav ili dodir laktovima", rekao je Capak.

Mnogi se boje da bi turisti koji su počeli pristizati u Hrvatsku, mogli donijeti zarazu. Capak kaže da je to realan strah te da su i epidemiolozi zabrinuti jer mnogi turisti dolaze iz zemalja u kojima je situacija lošija nego kod nas.

"Realno je da će dogoditi neki pojedinačni slučaj, da nam netko donese koronainfekciju. Ono što je bitno, to su naši kapaciteti za njihovu brzu dijagnostiku, izolaciju, stavljanje u samoizolaciju njihovih kontakata. Na taj način smo i dosadašnju situaciju rješavali. Mislimo da sad imamo dovoljno kapaciteta da riješimo i eventualni dolazak infekcije putem turista", uvjerava.

Rekao je da rade na mjerama koje će detaljno propisati postupak u slučaju pojave zaraze kod turista. Bio je krizni sastanak na tu temu.

"Još imamo nekih prijepora oko toga tko bi točno trebao dolaziti u objekt smještaja provjeriti ima li osoba simptome i mogu li oni biti povezani s koronavirusom. Očekujem da će te preporuke biti objavljene u petak", najavio je.

O državnoj maturi i rezultatima seroloških testova

Capak je rekao da će malo popustiti mjere vezane uz državnu maturu. Kad su radili prve, situacija je bila nešto lošija.

"Išli smo s velikim oprezom. Sada razmišljamo da neke stvari popustimo. Na primjer za osobe koje imaju kronične bolesti, dijete koje ima astmu, za koju smo rekli da treba biti ili sa maskom ili u izdvojenom prostoru, mislimo da u ovom trenutku to neće biti potrebno jer u Hrvatskoj trenutno nema ni jednog zaraženog maturanta", rekao je Capak.

Dodao je da su u preporukama stavili mogućnost da maturanti iz samoizolacije pišu maturu jer je riječ o zdravoj djeci. Nisu bolesni, objasnio je, nego su u povećanom riziku. Capak kaže da uz određeni stupanj zaštite mogu pisati maturu. Ali je rekao da u državi nema ni maturanata iz samoizolacije.

Komentirao je i slučaj zaraze u školi u Mariboru. Rekao je da nema dojava o takvim slučajevima u Hrvatskoj. Objasnio je i kako napreduju serološki testovi.

"Mi smo obećali tih 1100 testova koji će nam dati presjek. Imamo napravljenih 650 anketa i oko 500 uzoraka. Broj pozitivnih je očekivano nizak, do dva posto", rekao je.

"Više faktora bitno za proglašenje kraja epidemije"

Dodatno je objasnio kada će se proglasiti kraj epidemije.

"Kada prođe 14 dana, maksimalan period inkubacije, bez novih autohtonih slučajeva. Iako mi u međuvremenu možemo imati još uvijek ljude koji su nositelji virusa tako da je bolje da to bude dvostruko trajanje najduže inkubacije, ali tu treba imati u vidu još nekoliko faktora. A to da je epidemiju proglasio WHO. Jedina zemlja koja je proglasila kraj je Slovenija i kod njih je to bilo vezano uz neke gospodarske aspekte. Prema našim zakonima, nama proglašenje epidemije predstavlja mogućnost da koristimo infrastrukturu Stožera civilne zaštite i da imamo mogućnost mobilizacije materijalnih, financijskih i ljudskih resursa u samome zdravstvu što mislimo da nam za sada još uvijek treba", zaključio je Capak.

