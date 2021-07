Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a otkrio je detalje uvođenja strožih mjera na Jadranu.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak u četvrtak je poručio kako velikog otvaranja sigurno neće biti ove jeseni, ustvrdio je kako Hrvatska za sada ne razmišlja o uvođenju treće doze cjepiva, a osvrnuo se i na nove mjere koje će od ponedjeljka vrijediti na Jadranu.

"U odluci će biti ograničena okupljanja. Na nacionalnoj razini je to sada za sva okupljanja do 100. Ovdje će se broj smanjiti, a isto tako će se ograničiti i broj osoba koje dolaze na organizirane događaje uz potvrdu. Brojku još nismo do kraja usuglasili. Organizatori će trebati svoj događaj sedam dana ranije najaviti lokalnom i županijskom stožeru koji će provjeriti održavanje mjera i sve druge organizacijske aktivnosti vezane uz epidemiološku zaštitu", rekao je Capak za HRT.

Dodao je i kako postoji mogućnost da intervenira Nacionalni stožer ukoliko se lokalni i županijski stožer ne mogu dogovoriti. Nove mjere za četiri dalmatinske županije na snagu stupaju u ponedjeljak, a sutra se sastaje Nacionalni stožer.

Capak je rekao kako je na lokalnoj razini moguće uvijek donositi strože mjere s kojima se uglavnom Nacionalni stožer složi.

"Jedino je kod profesionalnih umjetničkih izvedbi to stavljeno na nacionalnu razinu iz razloga što su disporporcionalno bili otkazivani neki događaji za koje mi na nacionalnoj razini mislimo da su bili sigurni, a bili su dopušteni neki za koje mislimo da nisu bili sigurni", naveo je.

Ravnatelj HZJZ-a je upozorio na porast broja zaraženih te ustvrdio kako će ga biti teško zaustaviti, a naglasio je i da nisu zadovoljni dinamikom cijepljenja koje se usporilo u zadnja tri do četiri tjedna.

Capak se referirao i na mogućnost ukidanja epidemioloških mjera rekavši da je Velika Britanija to mogla napraviti jer ima visok postotak cijepljenih starijih osoba. Napomenuo je međutim da mnogi stručnjaci kritiziraju tu mjeru jer još nije vrijeme za potpuno otvaranje.

"Mislim da smo mi u Hrvatskoj zauzeli dobru strategiju da iz dana u dan pratimo situaciju i donosimo mjere. Kada budemo imali situaciju da epidemiolozi kažu sad je situacija mirnija, u tom momentu možemo više popustiti mjere", poručio je Capak. Dodao je da je teško predvidjeti kada će to biti. "Po nama - to sigurno neće biti ova jesen", ustvrdio je Capak.

Na pitanje o trećoj dozi cjepiva koju uvode neke države Capak je rekao kako Hrvatska za sada o tome ne razmišlja.

"Mi za sada ne uvodimo treću dozu, produljili smo trajanje covid potvrde za cijepljene na devet mjeseci i tako će u ovom trenutku ostati, a vidjet ćemo što će se dalje u znanosti događati", zaključio je Capak.

Jutarnji list neslužbeno javlja kako će strože mjere uglavnom odnositi na industriju zabave i događanja koja se teško mogu kontrolirati. Na njima više neće moći sudjelovati osobe bez COVID potvrda, a za svaki događaj na kojem bi sudjelovalo više od 1000 posjetitelja će se odlučivati mogu li se provesti mjere. Očekuju se i strože i češće kontrole lokalnih stožera.