Na cijepljenje pa na koncert Đanija Stipaničeva, tako Zavod za javno zdravstvo želi privući građane da se cijepe. Jesu li u tome uspjeli, doznao je reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš, koji je također na koncertu i razgovarao s ravnateljem HZJZ-a Krunoslavom Capakom.

Capak kaže da su tri dana u Školi narodnog zdravlja Andrija Štampar cijepili ljude na javni poziv i da je bio dobar odaziv.

"Negdje 1700, 1800 ljudi smo cijepili u tri dana i taj javni poziv završavamo danas koncertom Đanija Stipaničeva", rekao je Capak i zahvalio glazbeniku.

Sutra je 1. srpnja, a nije postignut cilj da se prvom dozom cijepi 50 posto odraslih. Goleš je pitao ravnatelja HZJZ-a što je glavni razlog za to.

"Postavili smo si taj cilj od 55 posto populacije s obzirom na to koliko smo mogli nabaviti cjepiva jer smo računali koliko ćemo nabaviti cjepiva, toliko ćemo cijepiti. Međutim interes je pao, cijepljenje se usporilo. Mnogi ljudi kalkuliraju da se ne žele cijepiti sada, nego da će se cijepiti kasnije dok vide situaciju, što je loše jer mi ne možemo odraditi ovu turističku sezonu ako se ne cijepimo više", rekao je Capak i upozorio kako će nam na jesen, a možda i prije, doći novi val jer imamo indijski soj koji je "u Hrvatskoj prisutan 43 posto od zadnjeg sekvenciranja".

Reportera je zanimalo koliko je izgledno da ćemo na jesen opet imati strože mjere.

"Svakako će biti restriktivnije mjere ako nam brojke počnu rasti, jer, s obzirom na to da se nismo dovoljno cijepili, drugog načina da zaštitimo zdravlje građana nema nego da se uvedu strože mjere", rekao je Capak.

Kako će potaknuti ljude da se više cijepe, pitao je Goleš, a Capak odgovara: "To je teško pitanje. Mi smo računali na zdrav razum naših građana. Mislili smo - nabavljeno je dovoljno cjepiva, komunicirali smo da je potrebno da se cijepi 70-80 posto stanovništva da bi riješili ovaj problem koji imamo, koji je zaustavio globalnu ekonomiju, koji je zaustavio život u svijetu. Jedini način da se riješimo toga je da se cijepimo. Računali smo na to, međutim očito smo pogrešno računali. Cijepljenje se usporilo, ali ja još uvijek računam na to da s ovim mjerama koje uvodimo da ćemo uspjeti doseći tu razinu".

Komentirao je i probleme s COVID potvrdama. Capak kaže da je bilo tehničkih problema zbog kojih neki nisu mogli odmah dobiti potvrdu, no ti se problemi kontinuirano rješavaju.

Capak se osvrnuo i na putovanja u inozemstvo. Kaže da nema nikakvih ograničenja da Hrvati putuju diljem Europe. "Mi smo u ovom trenutku zeleni, osim dva ili tri područja koja imaju problem s visokom incidencijom", rekao je i dodao kako nema ograničenja da gosti iz EU dolaze u Hrvatsku, ali trebaju COVID potvrde.

