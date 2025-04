Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih predlaže drugačiju organizaciju nastave i praznika u novoj školskoj godini.

Prema prijedlogu, nastavna godina počelo bi 8. rujna 2025., a završilo 12. lipnja, odnosno 22. svibnja 2026. za maturante. Prvo polugodište trajalo bi od 8. rujna do 23. prosinca 2025., a drugo od 12. siječnja do 12. lipnja 2026., odnosno za maturante do 22. svibnja.

Praznici u 2025./2026. bili bi u sljedećim terminima:

– zimski praznici počinju 24. prosinca 2025. i traju do 9. siječnja 2026., a nastava počinje 12. siječnja 2026.

– proljetni praznici počinju 30. ožujka 2026. i završavaju 6. travnja 2026., a nastava počinje 7. travnja 2026.

– ljetni praznici počinju 15. lipnja 2026.

A što vi mislite o prijedlogu kalendara za sljedeću školsku godinu odgovorite u našoj anketi.