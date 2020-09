Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak otkrio je da su serološka testiranja pokazala da je u Hrvatskoj oko 400.000 ljudi došlo u kontakt s koronavirusom. Kazao je i da bi se imunitet krda mogao postići tek sredinom iduće godine.

Krunoslav Capak je objasnio što znači da je osoba preminula od koronavirusa, ali da je imala brojne komorbiditete.

''Sasvim sigurno težina i dužina bolesti imaju utjecaja na pojavu onih najtežih oblika bolesti. To može biti i hipertenzija koja je bolest sama za sebe, ali je faktor za razvoj kardiovaskularnih bolesti. Ne mora to biti neka teška bolest, ali je komobrbiditet. Trajanje bolesti sigurno ima utjecaja na kliničku sliku, pa i ishod same bolesti'', kaže.

Oko 400.000 ljudi u kontaktu s virusom

Kada je riječ o broju stvarno zaraženih, Capak je kazao da su serološka testiranja tijekom proljeća pokazala da je broj onih koji su došli u kontakt s koronavirusom 25 do 30 puta veći od broja zaraženih, odnosno onih kojima je PCR testom potvrđena zaraza koronavirusom. ''Oko 400.000 ljudi je u Hrvatskoj vjerojatno došlo u kontakt s virusom'', rekao je i dodao da će se serološka pitanja ponavljati.

Otkrio je i da bi se u Hrvatskoj imunitet krda mogao postići tek sredinom sljedeće godine, odnosno kada više od 50 posto populacije dođe u kontakt s koronavirusom.

Osjetljivi PCR testovi

Na pitanje o osjetljivosti testova koji detektiraju koronavirusom i u onim slučajevima kada je virus prisutan u vrlo maloj količini i osoba nije zarazna, Capak odgovara da se u posljednje vrijeme intenzivno istražuje koja je količina virusa potrebna da ga se detektira kod zaraznih osoba.

''Problem je u tome što to kod različitih metoda PCR-a može biti drugačije. Isto tako, to značajno ovisi o načinu i kvaliteti uzimanja uzoraka'', objasnio je.

Ocijenio je i da je situacija u školama zasad dobra. ''Ako uspijemo održati ovaj tempo nastave sve će biti u redu do kraja školske godine'', zaključio je.

