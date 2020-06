Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak izjavio je u utorak da Hrvatska nije u takozvanom švedskom modelu borbe protiv pandemije koronavirusa te pojasnio da švedski model ne znači da nemaju mjere.

"Jasno ću i glasno reći da nismo u švedskom modelu. Postoji jako puno priča i napisa o švedskom modelu, ali većina toga ne ulazi duboko u to što zapravo švedski model znači", rekao je Capak u razgovoru za N1.

Švedski model ne znači da nemaju mjere, međutim njihov cilj je bio da sačuvaju gospodarstvo i da dopuste da virus cirkulira među nevulnerabilnim stanovništvom, što je rezultiralo time da imaju velik broj oboljelih i preminulih, a gospodarstvo im je svejedno stradalo, pojasnio je Capak.

"Naš model nema veze s time", poručio je. Podsjetio je na to kako su 19. ožujka uveli karantenizaciju Hrvatske kako bi zaustavili cirkulaciju virusa, znajući da to ne može trajati beskonačno.

''Moramo naučiti da je virus prisutan''

Ovo što se sada događa u Hrvatskoj posljedica je popuštanja mjera i nepridržavanja epidemioloških preporuka, smatra Capak.

"Kao država i građani, moramo naučiti da je virus prisutan i da će biti prisutan. Ne možemo zatvoriti granice, zaustaviti normalne životne aktivnosti, ali moramo se naučiti držati mjera i držati razinu infekcije na niskoj razini jer iskorijeniti virus, nažalost, ne možemo", poručio je.

Neće biti dobro ako je Đoković pozitivan

Vezano za pojavu koronavirusa na teniskom turniru u Zadru, gdje je 81 osoba u samoizolaciji, a kod pet je potvrđena zaraza, Capak je rekao da će se epidemiološka situacija dodatno zakomplicirati ako se pokaže da je srpski tenisač Novak Đoković pozitivan na koronavirus jer je bio u bliskom kontaktu s puno ljudi koji će onda morati u samoizolaciju.

Pojasnio je da je bliski kontakt razgovor licem u lice ili boravak licem u lice s osobom dulje od 15 minuta ili fizički kontakt, odnosno da se i rukovanje smatra bliskim kontaktom.

Upitan hoće li onda u samoizolaciju morati i premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković s obzirom na njegov kontakt s Đokovićem, Capak je rekao da prema epidemiološkoj anamnezi između njih nije bilo fizičkog kontakta, nego se radilo o dodiru šakama, što se, ističe, ne smatra fizičkim kontaktom, dok je boravak u zatvorenom prostoru trajao manje od tri minute.

Ako Đoković i jest pozitivan, premijer ne mora u samoizolaciju, ali se on iz predostrožnosti testirao i njegov je test negativan, dodao je Capak.

Jesu li organizatori kontaktirali sa Stožerom?

Pojasnio je da je test dodatna orijentacija i sigurnost da su kontakti osoba koji su negativni na testiranju sigurni i da ne moraju u samoizolaciju jer ta osoba, u trenutku kada se ostvario kontakt, nije bila zarazna, čak i ako ta osoba kasnije oboli u samoizolaciji.

Upitan jesu li organizatori uoči događaja kontaktirali HZJZ ili Nacionalni stožer civilne zaštite, Capak je odgovorio da nisu bili u direktnom kontaktu, ali i rekao da su izdali upute za natjecanja te da su organizatori dužni pridržavati se propisanog epidemiološkog okvira.

Rekao je i da se gledatelji na tribinama nisu pridržavali mjera razmaka te da je to pouka budućim organizatorima da označe mjesta i inzistiraju na razmaku na tribinama. Također, da su bili upitani vezano za održavanje košarkaške utakmice, Capak je istaknuo da bi rekli da je to potrebno izbjeći, ali, dodaje, nitko ih za to nije pitao.