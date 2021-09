U subotu se obilježava Nacionalni dan Mladeži Hrvatske demokratske zajednice. Na obilježavanju prisustvuje i predsjednik stranke Andrej Plenković koji je odgovarao na pitanja novinara.

Čestitao je svima 31 godinu aktivnosti. "27.000 mladih je angažirano. Naša politika je doprinos mladih", rekao je Plenković i dodao da se današnja politika razlikuje od one otprije 31 godinu.

"Njihova energija i entuzijazam, ali i znanje i obrazovanje su veliki doprinost HDZ-u, zato im čestitam", rekao je.

Odgovarao je na pitanja novinara, o izjavama Penave o tome kako postoji dogovor između HDZ-a i SDSS-a kaže kako se radi o - nebulozi.

Osvrnuo se i na izjavu Mostovog zastupnika Nikole Grmoje koji je rekao da "HDZ skreće pažnju s afere u Kutini".

"Broj nebuloza koje iznose različiti politički oponenti, kao gradonačelnik Vukovara koji ima fiks ideje da postoji dogovor HDZ-a i SDSS-a… Mislim da javnost mora razlučiti temeljna načela i državu i vladu koja poštuje neovisno djelovanje niti je informirana o ovakvim stvarima", kazao je Plenković.

"Mislim da su ti, Bauk i Grmoja, trebali pitati skretanje pozornosti Puljka u Splitu? Je li HDZ organizirao slučaj Rimac pred parlamentarne izbore, je li on govorio o teorijama zavjere kada su bili skinuti imuniteti saborskim zastupnicima", istaknuo je premijer.

"Treba dijeliti ozbiljne političke stranke, što radi DORH, a što policija od onih manipulatora javnost. O ovom slučaju znam koliko i vi, što vidim i čujem, ali smatram da sve ove situacije gdje se eksponiraju imena, javnost očekuje da press konferenciju sazovu i kažu sve o slučaju - ja o tome ne znam ništa više nego vi", dodao je Plenković.

O tome hoće li gradonačelnik Kutine Babić biti isključen iz HDZ-a, Plenković je kazao: "Je li to oko Puljka ili oko turističke sezone? S čega mi to skrećemo pozornost? Što se tiče ovoga, dobili smo tu informaciju i zadužili smo županijsku organizaciju da razriješi to pitanje i to je na Celjaku".

Demantirao informaciju o obveznom cijepljenju

Demantirao je informaciju koju su prenijeli mediji, a prema kojoj je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio obvezno cijepljenje.

"Preneseno je kao da je najavio obvezno cijepljenje, to nije istina. Ide se za tim da djelatnici zdravstva i socijale s obzirom na procijepljenost, koja je dobra, budu cijepljeni, ne da je obvezno. Razgovaramo o trećoj dozi. Razgovaramo i o cijepljenju djece, onima sa slabim imunitetom", objasnio je Plenković.

"Ne možemo obvezno cijepljenje uvesti ni za koga, cijelo vrijeme govorimo da vjerujemo u mudrost građana - ne postoji osoba koja ne zna da je preminulo više od 8000 osoba u Hrvatskoj, da su mnogi ostali bez posla, da je preminulo četiri milijuna ljudi u svijetu, te da držimo najnižu kamatu ikada i da smo nadomak eu zone", naveo je.

"To nije točno. Pitalo ga se za COVID potvrde, preneseno je kao obvezno cijepljenje, izbrišite te naslove tko god ih ima na portalima. On tvrdi da to nije istina", kazao je Plenković i dodao kako se obveza cijepljenja ne može uvesti. "Mi prisiliti nekoga da se cijepi - ne možemo, ali istodobno život mora funkcionirati", dodao je Plenković.

"Ne planiramo raditi ni veliko postrožavanje mjera. Kad smo nabavili tolike količine cjepiva da se baš svatko može cijepiti, kao i svi strani državljani koji se zateknu u Hrvatskoj, mi smo, kao Vlada, ispunili svoj zadatak. Svaki građanin koji se želi zaštititi - to može", rekao je Plenković.

U Hrvatskoj sve radi

Navodi kako u Hrvatskoj sve radi, za razliku od drugih zemalja. "Šest mjeseci žene nisu išle kod frizera, kafići ne rade, ljudi se drže epidemioloških mjera u drugim zemljama", navodi.

"Rade restorani, škole, ugostitelji...? Da. Nema tu oštrih mjera, samo klubovi i maske u javnom prijevozu. Nasprem drugih zemalja to je normalno. Ostale su minimalne mjere. Zašto se moglo cijepiti Francuza, Nijemaca, Danaca više? Ima neki problem - jesu pametniji od nas? Malta? Isto žive od turizma.. Meni to nije jasno. Što me briga što predsjednik kaže?", rekao je Plenković.

Komentirao izbor predsjednika Vrhovnog suda

Plenković je komentirao i izbor predsjednika Vrhodnog suda. "Gospodin Katičić je rekao vrlo jasno o glasanju, nema smisla još jer nije sve u stegovnom postupku, ja odluku vidio nisam, obavit ćemo dodatne konzultacije. Imam drugog posla. O tome ćemo kasnije", kazao je i dodao da sudac Mrčela obavlja tu dužnost te kako ne vidi da se nešto drastično dogodilo, "nismo prestali jesti ni živjeti".

"Hrvatin je 2011. bio Vrhovni sudac i ako mi nađete jednu crticu da će biti revolucija s izborom Vrhovnog suca - ne može napraviti reformu pravosuđa nikako. To rade mjere, zakoni, Vlada, Sabor, brzina rada sudova, kontrola. Ne predsjednik Vrhovnog suda, a o tome nikada ni jedan medij nije pisao", rekao je.

"'Svo povjerenje struci moramo pokloniti'- kad je to postalo mantra? Što se dogodilo? Imamo aktere koji nisu imali veze s procesima, sada su to glavni govornici referenduma za euro. Ni crno ispod nokta nije dala, ali su uzeli eure. Ruža Tomašić? To nije problem. Malo je Europa okej, ali onda će mi ekipa koja prstom nije mrdnula za EU 23 godine govoriti da Europa nije dobra", istaknuo je.

"Gdje su bili, što su dali - bio je predsjendik euroskupine odje, nitko ne priča da ćemo imati nacionalno vijeće za euro, kako smo nadomak ispunjavanja cilja, da se štedi u eurima, da turisti svi su iz Europe najviše.. Ali jučer su ovi postali faktor u politici i govore mi da Europa nije dobra - ma nemojte. Misle da ih ne čujem", kazao je Plenković.