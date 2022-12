Stručnjaci upozoravaju kako je odluka Kine da se dugo drži drakonskih ograničenja odgovorna za ogroman val zaraženih koji je tek krenuo među građanima, a mogao bi imati za posljedicu do milijun umrlih u sljedećim mjesecima.

Nakon što je Kina odustala od svoje čvrste "nula COVID-a" politike, znanstvene projekcije pokazuju da bi u sljedećim mjesecima ta zemlja mogla imati i do milijun smrtnih slučajeva.

Imonolozi predviđaju da bi se do ožujka moglo zaraziti i do 60 posto građana koji do sada nisu stvorili prirodan imunitet, budući da su čvrste mjere popustile i virus se počeo slobodno širiti u populaciji.

Jedan od vodećih stručnjaka naveo je da bi umrle u sljedećoj godini Kina mogla brojati u milijunima i dodao: "Ovo je samo početak".

Povijesni preokret: Drugo najjače gospodarstvo svijeta uvozi njemačka cjepiva protiv koronavirusa

Već sada na internetu se pojavljuju snimke iscrpljenih liječnika, a veliki broj krematorija je objavio da im je ponestalo mjesta za čuvanje tijela preminulih.

Politika "nula COVID-a" držala je stanovnike zatvorenima nakon puštanja cjepiva. Kinezi su držani zaključani u zgradama i nisu stvorili prirodan imunitet na koronu.

Daily Mail piše kako je vrhunac aktualnog vala zaraze bio 29. studenoga kad je u Kini zabilježeno više od 71.000 novooboljelih, no dodaje i da te brojke nisu pouzdane jer se odustalo od masovnog testiranja nakon vladinog odustanka od strogih mjera.

Liječnik u Prvoj bolnici Sveučilišta u Pekingu Wang Guangfa opisao je ovaj val zaraze kao "pandemijski tsunami".

I Svjetska zdravstvena organizacija zabrinuta je zbog razvoja situacije u Kini.

Broj umrlih se - smanjio

Istovremeno, unatoč navodnom porastu novozaraženih Kina, koja je u više navrata optuživana da petlja sa svojim brojevima, u srijedu nije prijavila nijedan novi smrtni slučaj povezan uz COVID i oduzela je jedan smrtni slučaj od ukupnog broja koji je do tada imala pa je trenutni broj - 5241.

Dnevni popis objavila je Nacionalna zdravstvena komisija, koja nije objasnila pad broja umrlih.

Wang Guiqiang, šef odjela za zarazne bolesti u Prvoj bolnici Sveučilišta u Pekingu, potvrdio je da se smrtni slučajevi pacijenata s već postojećim bolestima službeno ne računaju kao smrtni slučajevi povezani uz COVID.

Znanstvenici upozoravaju: U najmnogoljudnijoj zemlji od korone bi iduće godine moglo umrijeti više od milijun ljudi

"Bit će veliki val infekcija. S obzirom na veliku populaciju Kine i niske stope cijepljenja kod ranjivih starijih osoba, bit će veliki broj smrtnih slučajeva. Oni koji su bili cijepljeni, primili su cjepiva protiv cijelog virusa, a ne zapadnjačke mRNA proizvode. Iskustvo Hong Konga, još u proljeće, pokazalo je da su ti pripravci za uništavanje virusa manje učinkoviti u smanjenju smrtnosti", rekao je profesor David Livermore, mikrobiolog sa Sveučilišta East Anglia.

Cjepiva manje učinkovita

Kineska cjepiva — Sinovac i Sinopharm — naširoko se smatraju manje učinkovitima od mRNA cjepiva koja se koriste u većini drugih nacija. Pokret cijepljenja u zemlji počeo je jenjavati početkom veljače, a dopunske doze tijekom ljeta praktički nisu postojale.

Ali od promjene politike, virusu je dopušteno da prodre kroz populaciju koja uglavnom nije bila izložena virusu.

"Problem Kine sada nije zato što su prerano ukinuli ograničenja, već zato što su zadržali 'nula COVID-a' predugo nakon kampanje cijepljenja, tako da je zaštitni učinak cijepljenja uvelike izgubljen", smatra profesor Paul Hunter, stručnjak za javno zdravstvo pri UEA-i.

"Usporedite ovo s Novim Zelandom koji je ukinuo svoja ograničenja ubrzo nakon kampanje cijepljenja i izvukao se s nekoliko smrtnih slučajeva iako je došlo do porasta infekcija kao što se očekivalo", dodao je.

Porast broja slučajeva naveo je neke stručnjake da Kinu nazovu "idealnim" leglom za rizične varijante zbog načina na koji je zaštićena od prethodnih valova i zbog toga što ima nizak unos cjepiva.

Moguća evolucija virusa

Visoke stope zaraze "kotao su evolucije virusa" koji bi mogao rezultirati smrtonosnijom varijantom koja izbjegava imunitet, smatraju. Pritom, navode - malo je nadzora za provjeru sojeva u zemlji, što znači da bi se novi mogao pojaviti bilo kada.

VIDEO Vlasti im oduzele dijete: Uoči hitne operacije nisu htjeli da beba primi krv cijepljene osobe

Ali nisu svi promatrači pandemije toliko zabrinuti. Nije se pokazalo da podsoj BF.7 omikron za koji se smatra da stoji iza trenutne epidemije ima prednost u odnosu na varijante na Zapadu.

"Ne mislim da će situacija u Kini predstavljati značajan dodatni rizik za mnoge druge zemlje. Uostalom, većina ostatka svijeta ima hibridni imunitet. Rečeno je da je BF.7 varijanta ta koja pokreće val u Kini, ali na globalnoj razini čini se da ova varijanta nema nikakvu prednost u rastu u odnosu na druge varijante", navodi Hunter.

"Da, još jedna varijanta bi se mogla pojaviti i vjerojatno će se pojaviti, oni to rade cijelo vrijeme, ali čini se da je svaka nova varijanta sve slabija u odnosu na prethodne. Također je hibridni imunitet pružio dobru unakrsnu zaštitu od teških bolesti od novih varijanti kao i starijih varijanti", dodao je.

Građani ne vjeruju vladinim brojkama

Građani, pak, ne vjeruju vladinim brojkama. Puste ulice, zatvoreni supermarketi i prazni uredi postala su svakodnevnica u gradovima poput Šangaja.

"Ljudi ne vjeruju vladinim brojkama. Oni nisu glupi. Oni će razgovarati među sobom, ali nikada o tome na društvenim mrežama. Čak i ako to učine, komentari će biti odmah izbrisani", navodi jedan od stanovnika.

Puno je više ljudi bolesno, smatra. "Peking je gori. Vlada vjerojatno želi da se svi zarazimo", navodi.

Ima prijatelja u Pekingu koji je rekao da ima puno smrtnih slučajeva, ali da se stvarni broj ne objavljuje. Ljudi koji su pozitivni prepušteni su sami sebi, dodao je.

"Bolnica je pozvala mog prijatelja zbog njegovog pozitivnog rezultata testa i to je to, nije mu rečeno da ide u samoizolaciju ili karantenu. Nitko više neće biti odveden u karantenu ako bude pozitivan. Uglavnom toneš ili plivaš sam", rekao je.