Na društvenim mrežama objavljena je dramatična snimka na kojoj roditelji s Novog Zelanda gledaju kako im vlasti oduzimaju dijete i to nakon što su odbili da dijete uoči hitne operacije primi tranfuziju krvi osobe cijepljene protiv koronavirusa.

Novozelandske vlasti privremeno su oduzele dijete roditeljima s obizirom na to da su, uoči hitne operacije djetetova srca, odbili da ono primi transfuziju krvi osobe koja je cijepljena protiv COVID-a.

Dramatična snimka trenutka u kojem nadležne službe oduzimaju dijete roditeljima objavljena je i na društvenim mrežama.

New zeland takes custody of baby whose parents refused vaccinated boold pic.twitter.com/vQ9e4mbUf5