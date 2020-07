Nacionalni Stožer u srijedu je objavio da je u Hrvatskoj potvrđen 71 novi slučaj zaraze koronavirusom. Preminula je jedna osoba. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 141.

* Jučer je u Hrvatskoj jedna osoba preminula, potvrđen 71 novi slučaj

* Ukupno su od početka epidemije zaražene 4993 osobe

* Jučer je preminula jedna osoba

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

8:47 Na području Osječko-baranjske županije testirano je 190 osoba, od kojih je sedam pozitivno na koronavirus. Riječ je o četiri osobe s područja Ispostave Osijek te po jednoj s područja Ispostava Beli Manastir, Našice i Valpovo-Donji Miholjac.

Trenutačno je na području Osječko-baranjske županije 96 osoba aktivno na ovaj virus, a od toga ih je 30 hospitalizirano u KBC-u Osijek. Dvije se osobe liječe u respiracijskom centru.

Tijekom posljednja 24 sata preminule su dvije osobe, 1935. i 1939. godište i obje su imale značajne komorbiditete. Epidemiolozi su u samoizolaciju stavili nova 34 kontakta, pa je trenutačno na području županije u samoizolaciji 295 osoba.

8:15 Dvadeset drugi dan zaredom nema novooboljelih osoba od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije.

Ukupno je oboljelo 30 osoba od COVID-19, od čega je 29 osoba izliječeno te jedna osoba preminula. U protekla 24 sata testirano je 10 osoba. Pod aktivnim nadzorom/mjerom samoizolacije nalazi se 20 osoba.

7:33 Ministar Vili Beroš u srijedu je najavio da je Hrvatska rezervirala 1,5 milijuna doza cjepiva protiv koronavirusa. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak za Dnevnik Nove TV objasnio je kada bi Hrvatska mogla doći do cjepiva i koje su skupine prioriteti.

"Sasvim sigurno će Hrvatska kupiti to cjepivo i na kraju će platiti cijenu. To je vrlo slično nabavi pandemijskog cjepiva protiv gripe. U slučaju da dođe do pandemije, Hrvatska plaća rezervaciju. Onda kad se izolira virus i kad se počne proizvoditi cjepivo, mi ćemo brzo doći na red jer plaćamo rezervaciju. Oni koji ne plaćaju rezervaciju doći će kasnije na red i neće moći na vrijeme cijepiti populaciju", objasnio je Krunoslav Capak u Dnevniku Nove TV.

Rekao je i kako su prioriteti ugrožene skupine poput osoba starijih od 50 godina, kronični bolesnici i zdravstveni djelatnici.

7:28 U Hrvatskoj je u srijedu zabilježen 71 novi slučaj zaraze koronavirusom