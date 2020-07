Gost Dnevnika Nove TV Krunoslav Capak govorio je o aktualnoj epidemiološkoj situaciji.

U Hrvatskoj je u srijedu zabilježen 71 novi slučaj zaraze koronavirusom. Novozaraženi su povezani s vjenčanjima, pogrebom, momačkom večeri i to od Dalmacije do Slavonije. Istodobno, 4 osobe zaražene su i u Ministarstvu vanjskih poslova.

Ministar Vili Beroš najavio je da je Hrvatska rezervirala 1,5 milijuna doza cjepiva protiv korone.

"Sasvim sigurno će Hrvatska kupiti to cjepivo i na kraju će platiti cijenu. To je vrlo slično nabavci pandemijskog cjepiva protiv gripe. U slučaju da dođe do pandemije, Hrvatska plaća rezervaciju. Onda kad se izolira virus i kad se počne proizvoditi cjepivo, mi ćemo brzo doći na red jer plaćamo rezervaciju. Oni koji ne plaćaju rezervaciju doći će kasnije na red i neće moći na vrijeme cijepiti populaciju", objasnio je Krunoslav Capak u Dnevniku Nove TV.

"To radi EU, ne radimo mi to. Mi samo EU-u prijavljujemo količinu za koju smo zainteresirani, a oni provode javni natječaj, dogovaraju cijenu i ugovaraju redoslijed", odgovorio je na pitanje kod koje tvrtke je rezervirano cjepivo.

Prvi na redu stariji i kronični bolesnici

Na pitanje kome je namijenjeno 1,5 milijuna doza, objasnio je da se radi o rizičnim skupinama: "To su osobe preko 50 godina i osobe s kroničnim bolestima. Važno je i da se zdravstveni djelatnici cijepe", najavio je Capak.

"Mislim da će interesa sigurno biti, ali neće biti obavezno", najavio i rekao da se sasvim sigurno ove godine cjepivo neće razviti jer treba proći brojna ispitivanja na velikom broju ljudi, a zatim treba registrirati cjepivo. Tek potom slijedi proizvodnja.

"Da se proizvelo dovoljno doza za cijeli svijet, neće biti dovoljno niti šest mjeseci, nego će otprilike trebati godina ili godina i pol. Neće svi u svijetu moći biti cijepljeni istovremeno. Ali s obzirom da imamo taj mehanizam zajedničke nabave s Europskom unijom i zemljama EU-a, mislim da ćemo biti među prvima", rekao je Capak.

Preporučio je građanima skidanje aplikacije za praćenje koronavirusa. Kaže da ne vjeruje kako će biti obavezna, ali i da je bezopasna te da se njome ne krše prava.

Saborskim zastupnicima koji odbijaju nositi maske rekao je da je preporuka da ih stave jer ona ne štiti 100 posto, ali smanjuje rizik.

"Dakako da je nemoguće u ovim uvjetima napuniti Arenu za 5000 ljudi. Podsjetit ću vas da je zadnji takav koncert bio na početku epidemije i da je to bila Nina Badrić.

U ovim uvjetima, to je naprosto nemoguće napraviti i to bi bilo jako loše da se to tako napravi. A mi smo dali mogućnost glazbenicima da organiziraju koncerte pod novim normalnim uvjetima. S time da postoji mogućnost proširenja tog broja. Mi smo ograničili na 1000. Ali mogu dati zahtjev stožerima da se broj poveća", odgovorio je šef HZJZ-a na žalbe estradne industrije da im je onemogućen posao.

