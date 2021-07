U srijedu je u Hrvatskoj evidentirano 155 novih slučajeva zaraze COVID-om. Preminule su dvije osobe, a testirano je 3965 uzoraka.

* ukupno zaražene 361.079 osobe

* 111 pacijenata na bolničkom liječenju

* utrošeno 2.848.709 doza cjepiva

U nastavku pratite tijek događaja iz minute u minutu:

8:35 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije u posljednja 24 sata potvrđen je jedan novi slučaj zaraze koronavirusom i to na području općine Veliko Trojstvo.

U Općoj bolnici Bjelovar nema osoba na liječenju zaraženih koronavirusom, a na opservaciji su 2 pacijenata.

Iz županijskog stožera pozivaju da se cijepe protiv COVID-19. Autobus "Cjepko" sutra je na području općine Rovišće i to po slijedećem rasporedu:

Domankuš – Društveni dom – od 9,00 do 10,00 sati

Prekobrdo – Društveni dom – od 10:30 do 11:30 sati

Kovačevac – Vatrogasni dom – od 12:00 do 12:30 sati

Rovišće – Društveni dom – 13:00 do 14:00 sati

U tijeku su „Dani otvorenih vrata“ u Zavodu za javno zdravstvo u Bjelovaru pa se tako građani mogu cijepiti bez najave i naručivanja ponedjeljkom, srijedom i petkom od 9 do 12 sati. Ponedjeljkom se cijepi Astra Zenecom, srijedom Pfizerom, a petkom Modernom.

Također, petkom je kroz cijeli srpanj i kolovoz od sada omogućeno cijepljenje i poslijepodne od 15,00 do 19,00 sati.

Osim u Bjelovaru svi zainteresirani građani mogu se bez najave i naručivanja cijepiti i u Zavodu za javno zdravstvo u Daruvaru. Cijepi se Pfizer cjepivom, potrebno je samo ponijeti zdravstvenu iskaznicu.

Ispostava Daruvar - Služba za epidemiologiju

21.07.2021. od 09,00 do 12,00 sati

8:15 U Sisačko-moslavačkoj županiji je jedna novooboljela osoba od

zarazne bolesti COVID-19. Radi se o jednoj osobi s područja općine Donji Kukuruzari, javlja županijski stožer.

8:00 Delta varijanta koronavirusa predstavljat će 90 posto slučajeva COVID-19 do kraja kolovoza, procjena je Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC). U Hrvatskoj je prema zadnjim podacima o sekvenciranju 70 posto zaraženih delta varijantom.

