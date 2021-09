Koronavirus se probio i u zatvorski sustav, zbog čega su postrožene mjere u zatvorima. U Remetincu gdje je zaražen svaki četvrti zatvorenik, zbog čega su zabranjeni posjeti.

Koronavirus se opet probio iza zatvorskih zidina. Najteže je u Remetincu, gdje od 82 zaražene osobe, njih 77 boravi u posebnim sobama.

"Moram reći da su to sve blagi simptomi jer je procijepljenost u zatvorskom sustavu 60 posto. To je dobro, ali želimo da to bude 100 posto", rekao je Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa.

Još 106 osoba iz zatvorskog sustava je u samoizolaciji pa su u zagrebačkom zatvoru zabranili posjete.

"Ukoliko je neki zatvorenik pozitivan, cijelom odjelu je onemogućeno da ih posjećuju branitelji. Inače, samo branitelji mogu posjećivati istražne zatvorenike, a članovi obitelji i ostali nemaju pristup. Mi tu informaciju dobijemo na ulazu. Moramo navesti koga mislimo posjetiti i onda nam pravosudni policajac ukaže možemo li ili ne", rekao je odvjetnik Toni Ivandić.

Službeno nije poznato je li virus ušao preko nekog od posjetitelja, pravosudnih policajaca ili drugog osoblja.

"To ne možemo znati sa sigurnošću. Može biti svašta, a ono što je najvažnije da je situacija pod kontrolom i da je sigurnosno i zdravstveno u redu", rekao je Salapić.

Svugdje se provodi dezinfekcija. U drugim zatvorima, kažu, nema većih problema. Ipak, postrožena su pravila pa su za ulaz potrebni PCR test i COVID potvrda.

"Iako je osoba cijepljena ili je preboljela i ima potvrdu, tražimo i test kao mjeru sigurnosti i želimo da taj sustav zaista bude izoliran. Situacija je maksimalno pod kontrolom. Što se tiče naših pravosudnih službenika i djelatnika, oni su u dovoljnom broju. Ako se dogodi da je drugačije, mi ćemo na vrijeme reagirati", rekao je Salapić.

Politologinja razobličila Laucove teze pa žestoko udarila: "Kad ćete prestati širiti lažne vijesti na društvenim mrežama?"

Antivakserica i žestoka protivnica maski preminula od upale pluća uzrokovane koronavirusom, iza sebe ostavila četvero djece

Ovakav režim itekako otežava i rad s pritvorenim klijentima, kaže Ivandić. "Problem vam je u sobi za odvjetnike. Ako se skupi više nas, mi smo svi s maskama, zatvorenici su s maskama i iza stakla, pa ne čujete uvijek svaku riječ", rekao je.

Iza rešetaka je oko 3000 zatvorenika. Korona im je smanjila kontakte s vanjskim svijetom, ali zato više telefoniraju, a omogućeni su im i videopozivi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr