Policiji u Zapadnom Sussexu u Velikoj Britaniji sam se prijavio traženi muškarac jer mu je, kako kaže, trebalo malo mira i tišine.

Muškarac koji je bio tražen zbog odsluženja kazne u zatvoru u srijedu je sam ušetao u policijsku postaju i zatražio da ga odvedu jer ne može više podnijeti ljude s kojima provodi vrijeme u lockdownu. Policiji je rekao da mu treba malo mira i tišine.

"Rekao je da bi se radije vratio u zatvor nego provesti još vremena s ljudima s kojima živi. Sad je na putu u zatvor kako bi sam odslužio još neko vrijeme", napisao je inspektor Darren Taylor na Twitteru.

Peace and quiet! Wanted male handed himself in to the team yesterday afternoon after informing us he would rather go back to prison then have to spend more time with the people he was living with! One in custody and heading back to prison to serve some further time on his own pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ