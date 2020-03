U prva 3 tjedna korona-šopinga vino i žestoka alkoholna pića rastu većom stopom rasta u odnosu na rast kategorije sapuna, pokazalo je istraživanje GfK-a. Napokon smo otkrili i koja je namirnica zabilježila najveći rast. Ne, nije toaletni papir.

GfK Panel kućanstava prati potrošnju proizvoda za kućanstvo u Hrvatskoj već 20 godina, 365 dana u godini. Analizirali su 20 milijuna košarica kupljenih u razdoblju od 24. 2. 2020. do 15. 3. 2020. i usporedili s usporediva 3 tjedna u 2019. godini.

Ukupno smo potrošili 300 milijuna kuna više na hranu, piće, osobnu njegu i kućnu kemiju. Najveći je dobitnik, očekivano, online format u kojem je potrošnja rasla čak 51 %. Najveći je gubitnik tržnica s padom vrijednosti od 8 %, a pekarnice i male trgovine također bilježe smanjenje tržišnog udjela. Konzum Super, Konzum klik, Plodine, Spar, Tommy, dm i Bipa povećali su tržišne udjele u ova tri tjedna.

U normalnim društvenim okolnostima kada kupujemo zalihe u našim košaricama nalazi se povećan udio artikala na promociji. Međutim, u korona-košarici koja po kriterijima odgovara zalihovnim kupovinama udio artikala na promociji se smanjio.

Tko je trošio najviše?

Zanimljivo je da kupci u dobi do 34 godine nisu potrošili ni kunu više, kupci od 35 do 44 godine blago su povećali potrošnju, dok su stariji od 45 znatno više trošili. Kupci niže kupovne moći nisu se opskrbili zalihama, dok su oni najviše prihodovne moći napravili najveće zalihe. Zalihe su najviše radili samci, dok je to kod višečlanih kućanstava bitno manje izraženo.

Postoje i značajne regionalne razlike. Tako su npr. Zagrepčani, Slavonci, Istrijani i Primorci prednjačili u pripremi zaliha, dok je to u Središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji manje izraženo. Zanimljivo je da su zalihe u jednakoj mjeri stvarali oni koji se izjašnjavaju kao iznimno zabrinuti zbog koronavirusa kao i oni koji nisu osobito zabrinuti.

Što se najviše prodavalo?

Listu top 20 kategorija s najvećim rastom otvara sol, koja je rasla 290 %. Brašno i kvasac koji su, uz WC papir, postali sinonim korona-šopinga "tek" su na 6. i 7.mjestu po rastu vrijednosti. Sapun je tek na 20. mjestu. WC papir je na 31. mjestu od ukupno 130 analiziranih kategorija.

6000 vrećica suhog kvasca u kolicima Foto: Facebook

U prva 3 tjedna korona-šopinga vino i žestoka alkoholna pića rastu većom stopom rasta u odnosu na rast kategorije sapuna.

Top 20 kategorija prema vrijednosnom rastu

Što se najviše kupovalo Foto: Gfk

Riblje delikatese i depilatori na vrhu su top-liste 20 kategorija koje su u prva tri tjedna korona-šopinga zabilježile vrijednosni pad. Iz analize košarice vidljivo je i da se planiramo manje brijati, manje održavati higijenu zuba, ali i popiti manje piva.

Top 20 kategorija s negativnim rastom