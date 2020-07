Tek što je završio prvi val koronavirusa, krenuo je drugi. S posljedicama pandemije naročito se bore noćni klubovi. I većina festivala je otkazana.

Bez izlazaka, okupljanja, klubova i društva proveli smo proljeće, a svaki veći događaj, naravno ne politički, nazivan je korona partyjem. Tek što je prošao prvi val korona virusa i gospodarstvo se počelo buditi, a ljudi izlaziti dočekao nas je drugi. Brojčano nadmoćniji.

"Naprosto smatram, s obzirom da je završio lockdown, da više nema razloga bilo što držati zatvoreno jer nije problem da je kod nas virus jak ili nije jak, mi smo njega praktički iskorijenili, ali otvaranjem granica za turizam dobili smo jako puno ljudi koji dolaze od svukud i jako puno ljudi van EU gdje je stanje ipak lošije nego u većini zemalja EU", smatra Tomo in der Mühlen, predsjednik Zajednice kreativnih i kulturnih industrija, HGK.

Francuske su vlasti odlučile zatvoriti sve noćne klubove do rujna što je dovelo do prosvjeda ugostitelja. Kod nas je također sve glasnije negodovanje, ali s druge strane. Slučajevi zaraze u noćnim klubovima formirali su mišljenje javnosti o njima kao potencijalnom žarištu.

"Pisati o klubovima je možda zanimljiva tema, ali taj problem je gdje god imamo jako puno posjetitelja i puno ljudi. Je li to neki supermarket, neki veliki hotel, klub, sve je to isti problem. Kada bismo zatvorili klubove problem bi se samo preselio na nešto drugo gdje se skuplja puno ljudi, a želja svima nama, pogotovo sad u turističkoj sezoni, jest da imamo puno gostiju", dodaje Tomo in der Mühlen.

Važno je spomenuti da se osim vlasnika klubova bilo kakva nova odluka tiče izravno i osoblja, konobara, čistača, plesača, animatora, Dj-eva. Generalno, ugostitelji u Hrvatskoj nisu pretjerano optimistični, posebno oni s obale. Svjesni da od ove turističke sezone neće previše uprihodovati, nadaju se da će barem sljedeća sezona biti uspješnija. Ono što je sigurno jest da se nitko neće zaraziti niti na jednom festivalu na Zrću, na velikim festivalima u Splitu ili Orahovici ili onim filmskim u Puli i Motovunu jer su otkazani.

"Većina festivala velikih, pogotovo onih koji su strane licence su zatvoreni. Oni su već odavno otkazali ne toliko zbog stanja u Hrvatskoj nego više radi stanja u Europi i u zemljama iz kojih gosti tradicionalno dolaze kod nas. U međuvremenu se pojavilo nekih novih festivala koji su na brzinu napravljeni, smišljeni. Ali ti festivali su rađeni nekako na umu sa mjerama, postojećim mjerama", kaže Tomo in der Mühlen.

Širenje zaraze prvi je razlog otkazivanja, međutim, već i sama socijalna distanca podrazumijeva reduciranje broja mjesta na događajima što na kraju dovodi do tolikog smanjenja prihoda da je isplativost upitna.

"Hrvatska je zemlja u kojoj ljudi vole ići van, vole se družiti, sjediti u kafićima, to je dio naše kulture i života tako da nije to samo ekonomska katastrofa. To je nekako naša srž. U krajnjoj liniji, zašto ljudi dolaze kod nas pa nismo mi jedina turistička destinacija, ali taj nekakav mentalitet koji mi imamo koji stranci jako vole, i koji mi jako volimo definitivno bi bio ugrožen uz sve to skupa", zaklljučuje Tomo in der Mühlen.

Naposlijetku ponovno biramo jesu li nam važniji životi ili novac - zdravlje ili turisti?