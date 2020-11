Kineski državni mediji provode intenzivnu propagandu pokušavajući smjestiti izvor virusa u druge zemlje. Ograđuju se argumentima da nije u Wuhanu zabilježen prvi prijenos s čovjeka na čovjeka, već na indijskom potkontinentu.

Kina je, godinu dana nakon izbijanja COVID-19, odlučila pokrenuti kampanju ispitivanja porijekla virusa. Naime, državni mediji izvještavaju o koronavirusu otkrivenom na uvezenoj ambalaži smrznute hrane. Znanstvenici smatraju kako to predstavlja vrlo nizak rizik jer se bolest sada većinom prenosi respiratornim kapljicama. Istražuju moguće slučajeve bolesti pronađene izvan državnih granica prije prosinca 2019. godine.

Službene državne novine su, prošlog tjedna, objavile na društvenim mrežama da ''svi dostupni dokazi sugeriraju da koronavirus nije započeo u Wuhanu u centralnoj Kini''.

Bivši glavni epidemiolog u kineskom Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, Zeng Guang, komentirao je da je Wuhan mjesto gdje je prvi put detektiran koronavirus, ali nije mjesto porijekla COVID-19. Glasnogovornik Ministarstva unutarnjih poslova naglasio je da je važno razlikovati mjesto gdje je koronavirus prvi put otkriven i gdje je prešao u mogućnost da zarazi ljude.

Kineski su znanstvenici predali rad za objavljivanje, u medicinskom časopisu Lancet, koji tvrdi da Wuhan nije mjesto gdje se dogodio prijenos s čovjeka na čovjeka, sugerirajući da je prvi slučaj vjerojatno bio na indijskom potkontinentu. No, Kina nema potporu Svjetske zdravstvene organizacije.

Postoje izvještaji o cirkulaciji virusa ujesen 2019. godine u Italiji, no oni ne ''drže vodu'' zato što su antitijela pronađena kod osoba koji su bili zaraženi drugim vrstama koronavirusa, a ne onima koji su odgovorni za COVID-19, prenosi The Guardian.

I dok Kina pokušava zadržati vodeći gospodarski položaj u svijetu, također želi vratiti reputaciju donirajući medicinsku pomoć zemljama pogođenim koronavirusom. Također, nude pomoć u proizvodnji i financiranju cjepiva.

Istražitelji Svjetske zdravstvene organizacije posjetili su Wuhan, ranije ove godine. No, nisu mogli posjetiti tržnicu povezanu s početnim izbijanjem virusa. Sljedeće putovanje se očekuje vrlo brzo, no iz organizacije nemaju još točan datum.

''Ono što vidimo jest kineska vlada koja želi da sve izađe na vidjelo, no to zasigurno nije odgovoran napor da se utvrdi što je točno pošlo po krivu te da se osigura da se to više nikad ne dogodi'', rekao je stručni suradnik GMF-a, Andrew Small.

Od COVID-19 do sada je zaraženo više od 60 milijuna ljudi, dok je broj umrlih gotovo 1,5 milijuna.