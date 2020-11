Indeks kvalitete zraka u indijskom New Delhiju skočio je preko 300 što znači da je zrak u kategoriji jako zagađenoga. Ljudi stoga nose maske na otvorenom, a postoji mogućnost i za zatvaranje tvornica i proizvodnih pogona.

Kvaliteta zraka u indijskom New Delhiju opet se pogoršala pa je iz kategorije „loš“, zrak u glavnom gradu Indije sada pao u kategoriju „jako loš“. Indeks zagađenosti sa loših 273 ujutro skočio je tijekom dana do vrtoglavih 328 u nekim dijelovima grada, prenosi Business Insider.

Jedan od najprometnijih mjesta u gradu sa najvećim gužvama, tržnica Chandni Chowk također je bio u kategoriji jako lošeg zraka sa indeksom zagađenja od 315 zbog čega su ljudi vani posvuda nosili maske.

Iz Ministarstva prirodnih znanosti ipak ističu kako se očekuje bolja kvaliteta zraka za vikend jer je tada uobičajeno manje tvorničkih zagađivača, a također se očekuje i vjetrovitije vrijeme koje bi trebalo raščistiti zrak, no od ponedjeljka se vraćaju ozbiljne razine zagađenja pa se strahuje od novog zaustavljanja rada tvornica.

Pretpostavlja se da će tako u ponedjeljak razina indeksa zagađenja biti blizu 400 što se smatra ozbiljnim zagađenjem koje može biti opasno po zdravlje ljudi. Prema tom indeksu dobar zrak je sve od 0-50, zadovoljavajuć je od 50-100, a od 100 do 200 je umjeren. Nakon toga slijedi loš zrak do 300, vrlo loš do 400 i ozbiljno zagađen do 500.

I čestice dima danas su zabrinjavajuće jer je njihov indeks na čak 495. Podsjetimo, ranije ovoga mjeseca, u sličnom slučaju jako zagađenoga zraka, privremeno su zatvorene tvornice, aerodromi i drugi izvori dodatnog zagađenja budući da je postojala ugroza za zdravlje ljudi.