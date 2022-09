Ako se planirate cijepiti novom generacijom cjepiva protiv koronavirusa možete očekivati slične nuspojave kao kod prvih cjepiva protiv COVID-a, kažu stručnjaci.

"Ne postoji ništa novo i drugačije od nuspojava koje su ljudi osjećali s prethodnim booster dozama", rekao je virolog Andrew Pekosz sa Škole za javno zdravlje Johns Hopkins Bloomberg za Health.

Stručnjaci još prikupljaju podatke, ali očekuju da će nuspojave od cjepiva za omikron varijantu biti slične kao kod prve generacije cjepiva. Novi boosteri koje su napravili Pfizer i Moderna su bivalentna mRNA cjepiva, što znači da sadrže dvije različite komponente SARS-CoV-2 virusa koji uzrokuje COVID. Jedna komponenta pomaže tijelu prepoznati originalni virus dok je druga komponenta mutacija pronađena u omikron varijanti. Ipak, doza cjepiva u cjelini je ista kao i stari boosteri, kaže Pekosz.

Booster doze ne sadrže virus već određenu "mapu" koja pomaže imunološkom sustavu da prepozna i bori se protiv SARS-CoV-2 virusa.

Trenutne nuspojave koje ljudi imaju nakon cijepljenja koje uključuju treskavicu, vrućicu, groznicu, glavobolje i bolove u tijelu su imunološki odgovor, a ne znak bolesti, piše Health.

"Vašem tijelu se govori da treba naučiti kako odgovoriti ako dođe u kontakt s virusom. To uključuje škakljanje vašeg vlastitog imunološkog sustava i ono odgovara na to škakljanje, a to često izgleda kao da smo bolesni", objašnjava doktor William Messer, izvanredni profesor na Sveučilišnom odjelu za molekularnu mikrobiologiju i imunologiju u Oregonu.

Boosteri su najbolja zaštita protiv teških oblika bolesti i smrti jer sadrže dijelove najnovijih virusnih varijanti koje cirkuliraju. Ljudi mogu očekivati da će imati sličnu reakciju na booster dozu kao što su imali na prijašnje doze cjepiva, rekao je Pekosz koji preporučuje svima da se cijepe kad imaju nekoliko slobodno.

Najčešće nuspojave kod odraslih uključuju vrućicu, glavobolju, umor i bol na mjestu primljene injekcije, a zatim slijede bol u mišićima, zimica i mučnine.