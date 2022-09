Virus prvotno pronađen u ruskim šišmišima, čini se, može zaraziti ljudske stanice. Prema sadašnjim podacima, ne izgleda kao da bi mogao izazvati ozbiljne poteškoće kod ljudi, no znanstvenike ipak brine jer u cijeloj priči postoji i crni scenarij.

Znanstvenici predvođeni Michaelom Letkom, docentom na fakultetu Paul G. Allen School for Global Health na Sveučilištu Washington State u izvješću u časopisu PLoS Pathogens objavili su kako su kod šišmiša pronašli skupinu koronavirusa sličnih virusu SARS-CoV-2.

Taj virus otkriven je prvo kod šišmiša Rusiji 2020. godine. No, nisu mislili da predstavlja opasnost za ljude, piše Time.

Znanstvenici su ipak sada otkrili da virus može zaraziti ljudske stanice u laboratoriju, što je prvi znak da bi eventualno mogao postati prijetnja.

Srodan virus iz Rusije nazvan Khosta-1 nije mogao lako ući u ljudske stanice, no Khosta-2 je uspio.

Khosta-2 se veže za isti protein koji SARS-CoV-2 koristi za prodiranje u ljudske stanice.

"Receptori na ljudskim stanicama način su na koji virusi ulaze u stanice. Ako virus ne može ući kroz vrata, onda ne može ući ni u stanicu, a teško je ustanoviti bilo koju vrstu infekcije", kazao je Michael Letko.

Khosta-2, čini se, nema taj problem. Još više zabrinjava činjenica što, kada je Letko kombinirao serum ljudi cijepljenih protiv COVID-a s Khostom-2, antitijela u serumu nisu neutralizirala virus. Ista stvar se dogodila kada su pomiješali virus sa serumom onih koji su preboljeli omikron varijantu korone.

"Ne bismo htjeli nikoga plašiti i reći da je ovo virus koji je u potpunosti otporan na cjepivo, ali zabrinjava činjenica da u prirodi kruže virusi koji imaju ta svojstva, odnosno koji se mogu vezati za ljudske receptore i nisu trenutačno neutralizirani trenutačnim odgovorima na cjepivo", dodao je znanstvenik.

Dobra i loša vijest

Zasad je dobra vijest da studija pokazuje kako Khosta-2 nema gene koji bi mogli sugerirati da bi mogao uzrokovati ozbiljnije bolesti kod ljudi. No, loša je da bi Khosta-2 mogao početi cirkulirati i miješati se s genima iz virusa SARS-CoV-2.

"Kada srodni koronavirusi uđu u istu životinju i u iste stanice, mogu se rekombinirati i iz njih može nastati novi virus. Zabrinjavajuće je da bi se SARS-CoV-2 mogao vratiti natrag na životinje zaražene nečim poput virusa Khosta-2 i rekombinirati te zatim zaraziti ljudske stanice. One bi mogle biti otporne na imunitet postignut cjepivom. Nitko ne zna kakve su šanse za to, ali to bi se u teoriji moglo dogoditi", rekao je Letko.

U izvješću podsjećaju da patogeni čekaju prijeći s bilo koje vrste životinje na ljude. Kao i kod SARS-CoV-2, bit će nov za ljude, pa će i otpor imuniteta biti manji.

"Ovi su virusi stvarno posvuda rašireni te će i dalje predstavljati problem za ljude", kaže Letko.

Upozorava se i kako se, prema izvješću WHO-a, odugovlači s kontinuiranim odgovorom na pandemiju COVID-a, a s nižim globalnim imunitetom i borba protiv novih patogena postaje teža.