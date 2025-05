Dodik se požalio austrijskom mediju: "Muslimani i Schmidt žele Srbe opet strpati u konclogore. Žele rat"

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik dao je veliki intervju za austrijski novine Profil u kojem su, kako sam naziv novina kaže, predstavili njegov profil. Za početak su se pohvalili da ne razgovaraju često s političarima za kojima je raspisan nalog za uhićenje, a onda su ga pokušali približiti austrijskim čitateljima.

Rekli su za njega da je u središtu tinjajućeg sukoba na Balkanu, jer iako mu nalog visi nad glavom, vlasti strahuju od spirale nasilja koje bi to pokrenulo. Dakako, nije to oduvijek tako bilo, pa su se toga prisjetili i uvodnom djelu intervjua.

Milorad Dodik bio je nekoć svjetionik nade u Bosni i Hercegovini, nakon brutalnig rata okončanog Daytonskim sporazumom, no s vremenom je od čovjeka koji se suprotstavljao Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću postao palikuća BiH, Putinov simpatizer i šovinist koji je samo prošlog tjedna pozvao muslimane da napuste islam i vrate se vjeri svojih predaka - kršćanstvu.

Na početku intervju je rekao da se osjeća siguran u Republici Srpskoj, u Banja Luci, među svojim narodom, no na spomen tjeralice počeo je s prvom tiradom.

"Takozvani visoki predstavnik Christian Schmidt i muslimani u Bosni su protiv mene i nekih drugih srpskih političara. Najradije bi cijeli srpski narod strpali u koncentracijski logor, kao u Drugom svjetskom ratu. U to vrijeme, mnogi Muslimani, zajedno s Hrvatima u redovima fašističkih ustaša, progonili su Srbe. Muslimani u Bosni i Hercegovini ponovno žele rat. Žele dovesti džihadiste ovdje i provoditi šerijatski zakon. I očito to nekim ljudima u Europi dobro odgovara, jer bi se najradije riješili vlastitog ološa i sve ga doveli ovamo", kazao je Dodik austrijskoj novinarki.

Iako je dalje govorio da nije za rat, da nije ratni huškač i da ne odgovara na hipotetska pitanja o uhićenju, na pitanje o tome da su njegove teze da je situacija u BiH kao pred raspad Jugoslavije ratna retorika, Dodik ju je odlučio podcrtati.

"Bosna i Hercegovina se mora raspasti. Ova država nije održiva. Međutim, za razliku od mnogih drugih, mišljenja sam da se mir ne smije žrtvovati zbog ovoga. Ali morate znati: U Bosni i Hercegovini žive zajedno narodi koji ne žele živjeti zajedno", rekao je Milorad Dodik.

Za Vladimira Putina je rekao da je čovjek koji nikad ne napušta svoje prijatelje, a na pitanje o podršci službenog Beograda rekao je da je to srpski glavni grad i da ih se ne može prisiliti na iluziju zvanu BiH.

"Bosna i Hercegovina je nezasitna nakaza koja se hrani iluzijama iz Bruxellesa. Ovdje, u Republici Srpskoj, živimo slobodno. Kao što vidite, ovdje nigdje nema zastava Bosne i Hercegovine", reekao je Dodik na pitanje o tome što ga smeta u vezi BiH i usporedio čitavu situaciju s nametanjem naziva roditelj 1 i roditelj 2, umjesto majke i oca.

Novinarka ga je podsjetila da ga danas na Zapadu doživljavaju kao okorjelog nacionalista i šovinista, no da nije tako uvijek bilo, jer je nekad bio u opozicji ratnim huškačima iz 90-ih i u vrijeme rata je u svojoj kući skrivao muslimanske i katoličke obitelji, pa ga je pitala što mu se dogodilo.

"Ništa se nije dogodilo meni, nešto se s vama dogodilo. Mi danas imamo neku vrstu Jugoslavije s Bosnom, iako Jugoslavija više ne postoji. Sada sam predsjednik Republike Srpske. Predstavljam Srpsku, njene interese i njen narod. Ova zemlja ne želi biti dio Bosne i Hercegovine", ustvrdio još jednom Dodik.

Razgovor je zatim skrenuo na odnose s Austrijom i na to da Milorad Dodik ima zabranu ulaska u njihovu zemlju, na što je on počeo prijetiti s 300.000 Srba koji žive u toj zemlji i na koju on, kako sam tvrdi ima veliki utjecaj, pa bi mogao utjecati i na tamošnju političku situaciju.

Na podsjećanje da sve ovo huškanje ne znači puno Srbima koji žive u njegovoj zemlji i žele se odseliti, jer zemlja stagnira, Milorad Dodik se brani kako je on sve napravio za njih.

"Gradio sam autoceste. Nekad je postojao uski put kojim su napuštali zemlju. Zahvaljujući meni, postoji široka autocesta za njihov povratak", zaključio je slavodobitno Milorad Dodik.