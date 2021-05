Na Novom Zelandu život se vraća u normalu, u Indiji epidemija ne jenjava. Stručnjaci su analizirali kad bi epidemija mogla prestati.

Sike s rock koncerta u glavnom gradu Novog Zelanda obilaze svijet. Deseci tisuća ljudi stoje zbijeni jedni uz druge i pjevaju omiljene hitove - bez maske i bez sigurnog razmaka.

S druge strane, zemlje poput Indije pokazuju kako virus ne jenjava. Zdravstveni sustav krahirao je pod drugim valom korone, premalo je boca s kisikom, a leševi plutaju Gangesom.

Deutsche Welle napravio je presjek stanja i iznio više stavova stručnjaka o tome kad bi pandemija mogla skončati.

Otkako vodeći njemački virolozi govore o "dobrom ljetu", mnogi polažu nade u okončanje pandemije. U Njemačkoj incidencija pada ispod 100, a broj cijepljenih svakodnevno se povećava.

I u SAD-u stručnjaci pokazuju optimizam. Epidemiolog sa Sveučilišta Johns Hopkins Justin Lessler rekao je za Washington Post da izgleda da će cjepiva pobijediti čak i ako neće biti nečega poput konačnog dana pandemije. I virolog Anthony S. Fauci, koji savjetuje Bijelu kuću, uvjeren je da će se pandemija koronavirusa okončati. "Ako do jeseni uspijemo cijepiti oko 70 posto ljudi, izići ćemo iz faze epidemije i ući u fazu kontrole'', kazao je Fauci.

Početna pretpostavka glasila je da, kada oko 66 posto ljudi bude imuno na temelju preležane zaraze ili dobivenih cjepiva, vrijednost R će pasti ispod 1. No sada se polazi od toga da je koronavirus zarazniji nego što se u početku mislilo. Većina znanstvenika stoga vjeruje da oko 80 posto ljudi treba cijepiti, kako bi vrijednost R pala ispod 1 i kako bi se pandemija zaustavila.

''U nekim bi situacijama - poput karnevalske povorke u Heinsbergu u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, koja je početkom 2020. postala poznata zbog brojnih infekcija, imunitet stada morao biti još veći kako bi postojale dobre šanse protiv širenja virusa zbog karnevalskog slavlja, na kojem ljudi, zbijeni jedni uz druge, slave i pjevaju'', smatra njemačka novinarka Mai Thi Nguyen-Kim.

Političar SPD-a i epidemiolog Karl Lauterbach smatra da će cijepljeni držati imunitet od oko šest mjeseci nakon dobivanja cjepiva protiv korone, prenosi Deutsche Welle.

Unatoč lošim vijestima, stručnjaci predviđaju neku vrstu prestanka opasnosti i pretpostavljaju da virus postaje endemski. Odnosno, da će se pridružiti nizu virusa koji uzrokuju sezonske prehlade i da će vjerojatno postati dječja bolest ako djeca i dalje ne budu cijepljena. No do tada ćemo se morati malo strpjeti. Virolog iz berlinskog kliničkog centra Charité Christian Drosten smatra da bi to mogao biti slučaj tek za oko godinu i pol.