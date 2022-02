Johnson&Johnson je prošle godine potiho zatvorio jedinu tvornicu koja proizvodi upotrebljive serije cjepiva protiv koronavirusa te tvrtke, objavio je u utorak New York Times, pozivajući se na izjave osoba upoznatih s odlukom.

Zaustavljanje je navodno privremeno, a očekuje se da će tvornica u Leidenu ponovno početi proizvoditi cjepivo nakon nekoliko mjeseci, navodi New York Times, a prenosi Reuters.

New York Times piše da nije jasno je li obustava proizvodnje do sada imala utjecaj na opskrbu zemalja cjepivima zbog prijašnjih zaliha.

Johnson&Johnson nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Tvornica u nizozemskom gradu Leidenu umjesto cjepiva za COVID-19 proizvodi eksperimentalno, potencijalno profitabilnije cjepivo protiv nekog drugog virusa.

Kompanija je prošlog mjeseca procijenila da će zaraditi do 3,5 milijardi dolara od prodaje cjepiva protiv COVID-19 u 2022., što je porast od 46 posto u odnosu na godinu dana ranije. Konkurencija je po tom pitanju još uspješnija.

Johnson&Johnson prijavio je zaradu od 2,39 milijardi dolara od prodaje cjepiva protiv koronavirusa u 2021., što je nešto manje od zadanog cilja (2,5 milijardi).

Budući da je tvornica u Leidenu privremeno nedostupna, na tržištu bi moglo biti nekoliko stotina milijuna doza cjepiva Johnson&Johnsona manje, objavio je New York Times.

Za proizvodnju cjepiva angažirane su druge tvornice, ali one još nisu tehnički spremne za to ili nisu dobile regulatorno odobrenje za izradu cjepiva, dodaje se u tekstu New York Timesa.