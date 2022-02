Hrvatska još uvijek ne razmatra ublažavanje mjera zbog niske procijepljenosti. O strategiji cijepljenja razgovaralo se danas u Ministarstvu zdravstva. Izjavu nakon sastanka daju Vili Beroš i Krunoslav Capak.

U Ministarstvu zdravstva održan je sastanak s predstavnicima HZJZ-a i HZZO-a na temu strategije cijepljenja. Ministar Vili Beroš govorio je na početku press konferencije o epidemiološkoj situaciji.

"Broj novozaraženih smanjuje se već 16. dan zaredom. To je pad za 36 posto u odnosu na tjedan dan. To je jako jako dobra vijest. No, najvažniji broj je broj hospitaliziranih. Broj novozaraženih pojavom omikrona više nije toliko važan.Sada je najvažnije gledati broj onih u bolnicama i na respiratorima...jer dnevni broj novozaraženih ukoliko ne završe u bolnicama, nije toliko relevantan", kaže ministar.

Krunoslav Capak govorio je što misle učiniti kako bi podigli brojku cijepljenih. Kaže da smo trenutno dosegli plato broja cijepljenih.

"Sada smo došli do situacije gdje je vrlo mali broj prvih doza i booster doza. Dulje vrijeme razgovaramo kako da cijepimo što više ljudi. Napravili smo analizu gdje su nam slabe točke". Otkrio je što žele poboljšati.

"Ljudi kažu da se ne žele cijepiti i odgovaraju da imaju određene strahove prema cjepivu i da imaju strah od nuspojava. Zbog toga smo otvorili savjetovališta, svatko može doći na punkt i pitati o svojim strahovima koje ima. Sada te aktivnosti i savjetovališta pojačavamo", kaže Capak.

Planiraju pojačati i mobilne timove i omogućiti da se ljudi cijepe po kućama.

Kaže da je procijepljenost manja u raspršenim područjima te da će razgovarati da se pojača dolazak mobilnih timova na ona područja gdje ljudi ne mogu doći do Domova zdravlja. Što se tiče promotivnih aktivnosti, Capak kaže da bi promotivnu kampanju usmjerili na ljude koji su imali teške oblike COVIDA.

"Za kronične bolesnike koji dolaze u bolnice, za njih planiramo da kolege razgovaraju s njima kako bi ih potaknuli na cijepljenje..."

Na pitanje do koje brojke ljudi misle da mogu doći s novom strategijom cijepljenja, Capak je rekao da je vrlo nezahvalno prognozirati. “One brojke od 90 posto kakve ima Norveška i druge razvijene zemlje sasvim sigurno nećemo postići, ali nadamo se da ćemo uspjeti između 70 i 80 posto”, rekao je Capak.

U posljednja 24 sata u Hrvatskoj su umrle 44 osobe, a njih 7578 bilo je pozitivno na koronavirus, pri čemu je 5169 novih slučajeva potvrđeno PCR testom, a 2409 osoba brzim antigenskim testom, objavljeno je u petak. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je 43.520. Među njima su 2133 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 171 pacijent, objavio je Nacionalni stožer civilne zaštite. U samoizolaciji je trenutno 22.155 osoba. Do danas je ukupno testirano 4.387.730 osoba, od toga 11.976 u posljednja 24 sata.

Dosad je utrošena 5.152.521 doza cjepiva, a cijepljeno je 56,70 posto ukupnog stanovništva, odnosno 67,46 posto odraslog stanovništva. Jučer su utrošene 5092 doze cjepiva, a od toga je 740 osoba cijepljeno prvom dozom.

Do jučer je 2.300.927 osoba cijepljeno barem jednom dozom, od njih je cijepljenje završeno za 2.217.152 osobe (2.019.005 s dvije doze i 198.147 sa cjepivom Jannsen), što čini 65,15 posto odraslog stanovništva.

Ministar zdravstva Vili Beroš ustvrdio je u četvrtak da je krivulja novih slučajeva zaraze koronavirusom u silaznoj putanji, ali zbog niske procijepljenosti još se ne razmatra ublažavanje epidemioloških mjera i promjena uloge covid potvrda.

"Moramo biti svjesni da je još uvijek velik broj necijepljenih građana koji mogu teško oboljeti, istaknuo je Beroš na sjednici Vlade, zato Hrvatska ne može slijediti primjer Danske, Švedske ili Velike Britanije kojima dovoljna procijepljenost daje prostora za popuštanje epidemioloških mjera", izjavio je Beroš.

Država će morati dati odgovor kako da motivira građane na cijepljenje jer nam je procijepljenost i dalje niska - samo 54 posto.

