Predsjednik Milanović i premijer Plenković mogli bi se sukobiti oko još jednog imenovanja.

Predsjednik Zoran Milanović treba potvrditi još jedno imenovanje koje je zamislila Vlade, no to se do sada nije dogodilo. Naime, Vlada Andreja Plenkovića još je 10. prosinca prošle godine priopćila da je, na zatvorenom dijelu sjednice, usvojila prijedlog odluke da komodor Milan Blažević ostane zapovjednik Obalne straže RH. Uputila je prijedlog Zoranu Milanoviću, no on ga još nije odobrio, piše Novi list.

To je još jedna posljedica lošeg odnosa premijera i predsjednika, a cijeli slučaj mogao bi se razviti kao slučaj s Počasno-zaštitnom bojnom i slučajem Burčul.

Naime, Milanović je još u listopadu dao naznaku da će, ako se odluka o umirovljenju brigadira Burčula, koju je donio ministar obrane Mario Banožić, ne povuče, početi blokirati procese u kojima ima ovlasti.

Podsjetimo, vrhovni zapovjednik Milanović nije htio umiroviti Burčula nego je zapovjedniku Počasno zaštitne bojne želio produžiti mandat za još dva i pol mjeseca, a ministar obrane se s time nije složio.

Novi list piše kako je Blažević besprijekorne karijere i da zato o Blaževiću nije bilo nikakvih prethodnih konzultacija između Vlade i Ureda predsjednika.

No, Milanović nije (još) prihvatio odluku Vlade da se Blaževiću omogući da još dvije godine vodi Obalnu stražu, a kod Blaževića se u međuvremenu pojavio nekretninski problem.

Ispostavilo se da Blažević koristi dva stana što ih je dobio od države, odnosno Oružanih snaga, a iz jednog odbija izaći dok mu se ne dopusti da drugi otkupi, piše Novi list.

Milanović i Plenković ne mogu se složiti niti oko imenovanja veleposlanika, a nagađa se da Vlada priprema izmjenu zakona kako bi izuzela Milanovića oko predlaganja hrvatskih diplomatskih predstavnika u inozemstvu.

