Svijet je prešao brojku od dva milijuna oboljelih, a u SAD-u je od koronavirusa umrlo više od 25.000 ljudi.

* Više od 2.000.000 zaraženih od koronavirusa u svijetu

* 126.000 umrlih

* 484.000 oporavljenih

* Najviše zaraženih je u SAD-u

Tijek događaja u vezi s pandemijom koronavirusa u svijetu pratite u nastavku.

8:00 Nakon dva dana opadanja brojki, Sjedinjene Države zabilježile su u utorak crni rekord s više od 2200 novih smrtnih slučajeva od koronavirusa u 24 sata, najviši dnevni broj umrlih od bilo koje druge zemlje.

Po Sveučilištu John Hopkins, SAD u utorak bilježi novih 2228 smrtnih slučajeva, nakon što su brojke u nedjelju i ponedjeljak padale i kretale se oko 1500. Sada SAD ima ukupno 25.757 mrtvih i gotovo 610.000 zaraženih koronavirusom. Prijašnji rekord u jednom danu bio je 2108 smrtnih slučajeva, što se dogodilo u petak u SAD-u.

Sjedinjene Države tijekom vikenda pretekle su Italiju (oko 21.000 mrtvih), Španjolsku (18.000) i Francusku (15.700) po broju mrtvih.

7:45 U srijedu ujutro svijet je prešao brojku od 2 milijuna oboljelih od koronavirusa, po servisu Worldometer. Umrlo je više od 126.000 ljudi, a oporavilo ih se 484.000.

6:55 Više od 80 posto preminulih osoba u Sloveniji koje su bile zaražene koronavirusom bilo je starije od 75 godina, pri čemu ih je više od polovice bilo starijih od 85 godina, a imali su i brojne druge bolesti, prenijeli su u utorak slovenski mediji. U Sloveniji je zaključno s ponedjeljkom do sada zabilježeno 56 slučajeva smrti među oboljelima od Covida-19, a Slovenski radio naveo je da je najviše smrtnih žrtava iz domova za starije osobe te da čine tri četvrtine ukupno do sada preminulih.

6:50 Srbija će uskršnje blagdane provesti u 80-satnoj karanteni, najdužoj od uvođenja izvanrednog stanja zbog pandemije koronavirusa, a odlukom vlade o policijskom satu od petka u 17 sati do utorka u pet ujutro bit će praktički zabranjena i sva uskršnja slavlja. Odluku koju vlada Srbije tek treba službeno usvojiti u utorak je najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u večernjem dnevniku Radio-televizije Srbije. Policijski sat trajat će od petka u 17 sati do utorka u pet ujutro, rekao je Vučić, uvjeravajući da je do petka popodne dovoljno vremena da se ljudi ospkrbe i oboje uskrsna jaja "jer se to uglavnom radi na Veliki petak" te da je ponedjeljak "ionako neradni dan". Pravoslavni vjernici ove godine Uskrs slave 19. travnja.

6:45 Broj mrtvih od koronavirusa u utorak je u Sjedinjenim Državama prešao 25 tisuća, dvostruko više nego prije tjedan dana, u vrijeme dok dužnosnici raspravljaju kako vratiti gospodarstvo u pogon bez daljnjeg širenja virusa. SAD, treća najmnogoljudnija država na svijetu, u utorak je prema podacima Reutersa prešla i brojku od 600 tisuća zaraženih. Amerikanci su u ponedjeljak izvijestili o 1,5 tisuća novih smrtnih slučajeva, što je pad u odnosu na prošli tjedan, kad ih je bilo oko 2 tisuće dnevno.

6:40 Stižu kritike na potez SAD-a da prestane financirati WHO. Predsjednik Američkog medicinskog udruženja Patrice Harris nazvao je to "opasnim korakom u pogrešnom smjeru koji neće olakšati pobjedu nad COVID-19" i pozvao Trumpa da je preispita.

Iz Centra za zdravstvenu sigurnost Johns Hopkins poručili su da taj potez šalje pogrešnu poruku usred pandemije.

"Pandemija nije vrijeme da se rade takve stvari. Ovaj potez šalje pogrešnu poruku usred pandemije. WHO čini pogreške, kao što je to učinila u odgađanju reakcije na epidemiju ebole 2013. i 2014. u zapadnoj Africi. Možda će biti potrebne reforme, ali nakon što pandemija prođe," kazao je dr. Amesh Adalja, stručnjak za zarazne bolesti i viši znanstvenik.

6:35 Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres izjavio je da "nije vrijeme" za smanjivanje resursa za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) nakon što je predsjednik Donald Trump zaustavio američko financiranje tog tijela.

"Sada nije vrijeme za smanjenje resursa za operacije Svjetske zdravstvene organizacije ili bilo koje druge humanitarne organizacije u borbi protiv virusa," kazao je Guterres.

6:30 Američki predsjednik Donald Trump u utorak je objavio kako će SAD privremeno prestati financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) zbog njezina "lošeg upravljanja" epidemijom koronavirusa.

Istaknuo je i kako je blizu dovršetka plana za zaustavljanje koronavirusa i ponovno otvaranje izmučenog američkog gospodarstva u nekim dijelovima zemlje koji bi vjerojatno trebali biti spremni prije 1. svibnja.

Sjedinjene Države najveći su donator Svjetske zdravstvene organizacije s više od 400 milijuna dolara u 2019. godini, što je otprilike 15 % njezina proračuna.

6:25 Stariji talijanski par koji boluje od koronavirusa obilježio je 50. godišnjicu braka u bolnici na odjelu intenzivne njege nakon što su im liječnici organizirali da budu zajedno.

Sandra (71) i suprug Giancarlo (73) držali su se za ruke preko svojih kreveta s maskama za kisik preko lica u bolnici Murri koja se nalazi u općini Fermo, u istočnoj regiji Marche.

Zahvaljujući medicinskoj sestri Roberti Ferretti, koja je saznala za 50. godišnjicu braka, Sandra i Giancarlo imali su priliku obilježiti poseban dan.

6:20 Gradske vlasti Terlizzija, nadomak Barija na jugu Italije, uvele su tri smjene tijekom kojih će vlasnici pasa smjeti šetati svoje ljubimce.

"Mislim da je došlo vrijeme da se prestane s izvođenjem pasa deset puta dnevno," poručio je gradonačelnik Ninni Gemmato preko društvenih mreža.

Prema novim pravilima, koja će biti na snazi do 3. svibnja, do kada su produžene mjere opće karantene u Italiji, vlasnici pasa mogu prošetati svoje ljubimce do 200 metara udaljenosti od mjesta prebivališta, i to u tri termina - ujutro od 6 do 9, zatim od 14 do 16 i od 19 do ponoći.

U regiji Apuliji s oko četiri milijuna stanovnika, gdje se nalazi Terlizzi, imao oko 3100 pozitivnih na koronavirus.