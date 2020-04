U svijetu je od posljedica koronavirusa preminulo više od 170.000 ljudi. Mnoge zemlje ipak popuštaju stroge mjere uvedene prije gotovo mjesec dana.

* Više od 2,4 milijuna zaraženih

* Više od 170.000 ljudi preminulo

* Izliječeno je gotovo 650.000 oboljelih

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

7:11 Hong Kong je produžio mjere uvedene zbog pandemije na još 14 dana.

6:40 Američki predsjednik Donald Trump najavio je plan za obustavu imigracije u SAD. Trump je objavio na Twitteru da će "privremeno obustaviti" imigraciju u SAD, pozivajući se na nevidljivog neprijatelja, odnosno na koronavirus kao razlog ove odluke.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!