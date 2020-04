Prema podacima instituta John Hopkins, u svijetu je kod 2,5 milijuna ljudi dosad potvrđen koronavirus. U SAD-u je više od 800 tisuća zaraženih i 43.000 umrlih. Sve više europskih zemaljama ublažavaju mjere.

* Više od 2,5 milijuna zaraženih

* Više od 177.000 ljudi preminulo

* Zahvaćeno je 185 teritorija i zemalja

Tijek događanja iz minute u minutu pratite u nastavku:

6:39 Drugi val epidemije koronavirusa mogao bi pogoditi SAD sljedeće zime, a posljedice bi mogle biti još teže jer bi se dogodio u sezoni gripe, upozorio je u utorak direktor američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) Robert Redfield.

6:00 Najviše umrlih u zadnja 24 sata imale su SAD (1106), Velika Britanija (828) i Italija (534).

SAD ima najviše žrtava - 43.200 umrlih od 804.194 zaražena. Slijedi Italija s 24.648 umrlih od 183.957 zaraženih, Španjolska s 21.282 umrla (204.178 zaraženih), Francuska s 20.796 umrlih (158.050 zaraženih) i Velika Britanija sa 17.337 umrlih (129.044 zaraženih).

5:45 I Slovačka, Nizozemska, Španjolska u utorak su najavile postupno ublažavanje ograničenja. Slovačka će mjere ukidati u četiri faze. Irska je objavila zabranu okupljanja više od 5000 ljudi do kraja kolovoza. Nizozemska je u utorak produžila zabranu većih okupljanja, što uključuje sportska događanja i glazbene festivale, do 1. rujna. Restorani i kafići u Nizozemskoj će ostati zatvoreni još najmanje tri tjedna, do 19. svibnja. Trgovine nisu zatvorene, no moraju poštivati sigurnosne mjere. Španjolska vlada u utorak je, nakon vala kritika svih političkih stranaka, dopustila djeci, koja su bila potpuno zatvorena u kućama od sredine ožujka, da se "idu prošetati" od nedjelje.

5:35 Slovenski premijer Janez Janša najavio je u utorak mogućnost otvaranja gospodarstva i obnovu društvenog života za dva tjedna uz uvjet nastavka pada epidemije i uspostave mehanizma za nadzor kretanja osoba u karanteni, odnosno samoizolaciji.

5:30 Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će donijeti izvršnu uredbu kojom će se privremenao zabraniti useljavanje u SAD, te da će se ona odnositi na one koji traže "zelenu kartu" i da će trajati 60 dana.

Američki Senat jednoglasno je u utorak odobrio gotovo 480 milijardi dolara dodatne savezne pomoći za mala i srednja poduzeća te bolnice kako bi se mogle nositi s velikim brojem teško oboljelih u vrijeme pandemije koronavirusa. (Hina, A.T)