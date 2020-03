U Kini je u subotu samo 11 novozaraženih i svi su došli iz inozemstva. U Africi je u 14 zemalja evidentirano 200 zaraženih.

* U svijetu je više od 134.000 oboljelih

* Virus se pojavio u 116 zemalja

* Najveće europsko žarište je Italija, s više od 17.000 oboljelih

* U Kini pada broj novozaraženih

8:50 U Velikoj Britaniji je potrvđena zaraza koronavirusom kod novorođenčeta. Djetetova majka je nekoliko dana prije poroda hospitalizirana u Londonu zbog sumnje na upalu pluća, a kasnije se uspostavilo da je pozitivna na koronavirus, piše Mirror.

U Britaniji je 798 zaraženih, a 11 je umrlo od koronavirusa.

8:27 Južna Koreja u subotu je drugi dan zaredom izvijestila o više slučajeva izlječenja od koronavirusa nego novih slučajeva zaraze što ukazuje na silazni trend i budi nadu da se usporava najveća azijska epidemija izvan Kine.

Korejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti zabilježio je u subotu 107 novih slučajeva zaraze koronavirusom u usporedbi sa 110 dan ranije.

Ukupni broj zaraženih u zemlji, u kojoj je prvi slučaj potvrđen 20. siječnja, je 8086.

8:26 Kina je u subotu izvijestila o samo 11 novozaraženih novim koronavirusom, ali prvi put od početka epidemije većina su osobe koje su došle iz inozemstva.

8:25 Afrika je još uglavnom pošteđena epidemije koronavirusa koji se širi u ostatku planeta, ali strahuje od najgoreg dok nastoji zaustaviti njezino širenje izolirajući slučajeve "uvezene" iz Azije i iz Europe.

Gotovo 200 zaraženih virusom službeno je evidentirano u petak u 14 zemalja Afrike južno od Sahare, objavile su nacionalne vlasti, a u Sudanu je zabilježen prvi smrtni ishod.

8:23 U petak navečer još je vladala sumnja u vezi s dogovorom republikanaca i demokrata koji su, zarativši usred predsjedničke kampanje, razgovarali o paketu pomoći američkom gospodarstvu i velikom broju Amerikanaca s prekarnim statusom koji trpe štetu zbog epidemije koronavirusa.

8:22 Washington je u petak pozvao kineskog veleposlanika u Sjedinjenim Državama pošto je kineski dužnosnik iznio teoriju urote po kojoj je američka vojska donijela novi koronavirus u Wuhan, odakle se epidemija proširila.

"Širiti teorije urote opasno je i smiješno. Htjeli smo upozoriti (kinesku) vladu da to nećemo trpjeti, za dobro kineskog naroda i čitavog svijeta", rekao je čelnik State Departmenta.

8:20 Rusija je u petak priopćila da od ponedjeljka smanjuje broj svojih zrakoplovnih linija s Europskom unijom kako bi zaustavila širenje pandemije novog koronavirusa.

Rusija je zabilježila 45 slučajeva zaraze novim koronavirusom, ali nijedan smrtni slučaj, pokazuju službeni podatci objavljeni u petak. Rusija je već zatvorila granicu s Kinom i ograničila dolaske iz Irana i Južne Koreje ne bi li spriječila širenje virusa.

8:15 Bivši NATO-ov glavni tajnik Javier Solana primljen je u bolnicu pošto je na testu bio pozitivan na koronavirus, rekao je izvor za Reuters, dodajući da mu se zdravstveno stanje popravlja i da je iz opreza na promatranju.

List ABC je u petak prvi objavio da je Solana u srijedu hospitaliziran u Madridu zbog koronavirusa.

Solana (77) je od 1995. do 1999. obnašao dužnost NATO-ova glavnog tajnika, od 1999. do 2009. bio je Visoki predstavnik EU-a za vanjsku politiku a od 1992. do 1995. španjolski ministar vanjskih poslova u vladi Felipea Gonzaleza.

8:10 Kosovska vlada odlučila je u petak zatvoriti sve kopnene granične prijelaze, izuzev za građane Kosova, te uvela niz drugih mjera, a dvije općine proglasila karantenom nakon što su tijekom dana potvrđena prva dva slučaja zaraze.

Na cijelom teritoriju Kosova zatvaraju se svi kafići, tržni centri i restorani, te se obustavljaju sve kulturne i sportske aktivnosti, navodi RTS.