U Hrvatskoj je u prošla 24 sata potvrđeno deset novih slučajeva zaraze koronavirusom i nije bilo umrlih osoba, a iako su popuštene mjere ograničavanja kretanja u 15 županija, čelnici Nacionalnog stožera pozvali su građane da i dalje ostanu kod kuće "da nas virus ne bi nadmudrio".

* U Hrvatskoj je 1881 osoba zaražena koronavirusom

* Preminulo je 47 ljudi

* Izliječena je 771 osoba

* Vlada će ovaj tjedan donijeti raspored reaktivacije gospodarstva

Tijek događaja i informacije iz regionalnih stožera pratite u nastavku:

09:40 Međimurska županija ni sedmi dan nema novozaraženih osoba virusom COVID 19. Testirano je ukupno 259 osoba. U ovom trenutku od ukupno 8 oboljelih osoba, četiri su ozdravile, a četiri osobe su pod zdravstvenim nadzorom. Svi su dobrog općeg stanja.

09:30 Istarska policija zabilježila je u Poreču slučaj opetovanog kršenja mjera samoizolacije, po treći put, dok su za još dvije osobe policijski službenici u Umagu utvrdili da po drugi put krše mjeru samoizolacije, izvijestila je u utorak istarska policija.

"S obzirom na broj osoba koje se nalaze u samoizolaciji na području naše županije, vidljivo je da se tek mali broj njih ne pridržava uputa epidemiologa te izlazi iz svog doma i ostvaruje socijalne kontakte s drugim osobama iako je to strogo zabranjeno", izvijestila je glasnogovornica istarske policije Nataša Vitasović.

09:02 Na području Virovitičko-podravske županije 22. dan zaredom nema novooboljelih od bolesti COVID-19. U posljednja 24 sata testirano je 11 uzoraka i svi su bili negativni. Do sada je na području Virovitičko-podravske županije ukupno testirano 249 ljudi, od čega je nalaz za njih 247 bio negativan. Dvoje pozitivnih supružnika nema simptome koronavirusa. Ponovno su testirani i ako rezultati budu negativni, oni će se moći vratiti normalnim životnim aktivnostima.

08:20 Na području Bjelovarsko-bilogorske županije nema novozaraženih. U Općoj bolnici Bjelovar u protekla 24 sata testirano je 30 osoba na koronavirus i za svih 30 osoba nalazi su negativni.

Tako je na području Bjelovarsko-bilogorske županije do sada potvrđeno 10 oboljelih osoba od koronavirusa, od kojih je četvero izliječeno.

08:10 Ispovijesti onih koji su preboljeli koronavirus pročitajte ovdje.

08:00 Nacionalni stožer civilne zaštite produžio je jučer do 4. svibnja odluke o strogom ograničavanju zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima te o privremenoj obustavi javnog prometa, no za 15 županija koje su to zatražile dao je suglasnost o ukidanju e-propusnica za putovanja unutar županija.

07:50 Premijer Andrej Plenković najavio je u ponedjeljak da će Vlada na ovotjednoj sjednici pripremiti zaključak temeljem kojeg će, kao i temeljem okvira epidemiologa, Stožer civilne zaštite od četvrtka donositi odluke za reaktiviranje i normalizaciju dijela gospodarskih aktivnosti.

Potpredsjednik Vlade, ministar Božinović rekao je da Vlada promišlja kojim bi redoslijedom trebalo što pokrenuti i ponovno aktivirati ekonomiju, a tome će riječ, kazao je, dati struka. (D.I./Hina)