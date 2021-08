Broj djece u SAD-u koja su hospitalizirana zbog koronavirusa srušio je rekord. U subotu je zabilježeno preko 1.900 oboljele djece u bolnicama, dok se u kliničkim centrima diljem juga zemlje dosežu rubovi kapaciteta zbog velikog broja žarišta i brzog širenja Delta inačice virusa.

Delta soj koronavirusa koji se brzo širi među necijepljenim državljanima SAD-a sve više testira mogućnosti američkih liječnika. Zabilježen je velik uzlet teških slučajeva, a nagora je situacija u pedijatrijskom sustavu gdje su u subotu zabilježena rekordna 1.902 slučaja djece koja su hospitalizirana s virusom.

Kako su izvijestili iz američkog ministarstva zdravstva, djeca čine 2.4 posto svih hospitaliziranih pacijenata. Problem stvara pravilo prema kojemu se djecu mlađu od dvanaest godina ne smije cijepiti čime su ona izloženija infekciji novim, zaraznijim sojem.

"Ovo nije prošlogodišnji COVID-19. Ovaj je soj gori i naša djeca su ona koja će njime biti najviše zahvaćena“, kazala je bivša predsjednica Pedijatrijske akademije Sally Goza.

Broj novohospitaliziranih pacijenata srušio je rekorde i u dobnim grupama od 18 do 29, 30 do 39 i 40 do 49 godina starosti. Veliki porast zaraženih proizveo je i sukobe između konzervativnih čelnika pojedinih saveznih država i lokalnih političara budući da ne mogu doći do dogovora o tome hoće li početkom školske godine djeca u školama na nastavi koja počinje krajem mjeseca morati nositi maske.

Tako su neke škole u Floridi, Texasu i Arizoni naredili kako su maske obvezne na nastavi i time izravno prekršili naredbe od republikanskih guvernera koji zabranjuju okruzima da sami donose takve odluke. Guverner Floride Ron DeSantis čak je najavio i povlačenje sredstava financiranja za one koji samostalno donesu takve odluke.

Inače, od svih hospitaliziranih u SAD-u, najviše ih je na Floridi, čak petina. Tamo je u subotu ukupno zabilježeno 16.000 pacijenata na bolničkom liječenju. U toj zemlji popunjeno je preko devedeset posto svih kreveta, prenosi Reuters.

S obzirom na to da se djeca ne smiju cijepiti, iz sindikata učitelja pozvali su na odgovornost sve zaposlenike kako bi ih se što više cijepilo.

"Naši učenici ne mogu se cijepiti. Odgovornost nam je zaštititi ih. To znači da se svatko tko ima mogućnost za to, mora cijepiti“, poručili su iz sindikata.

SAD ima prosjek od 129 tisuća novozaraženih po danu što je dvostruko više nego prošlog tjedna. Oko šesto ih umire dnevno, što je dvostruko više nego krajem srpnja. U Oregonu je stanje toliko loše da je u pretrpane bolnice na ispomoć poslano petsto vojnika. Od svih novozaraženih, 77 posto ih nije bilo cijepljeno.