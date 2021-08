Hrvatska je smanjila trgovinski deficit kod hrane i poljoprivrednih proizvoda. Izvoz je povećan za 16 posto, a najviše je izvezeno kukuruza i ribe.

Kukuruza, svježe atlantske plavoperajne tune i cigareta iz Hrvatske se izvezlo najviše. Najznačajnija promjena u rastu izvoza zabilježena je kod ribe.

"U prvih šest mjeseci ove godine ostvarena je ukupna prodaja od nešto više od pet i pol tisuća tona kvalitetne bijele ribe. To predstavlja rast od 17 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine", rekla je Kristina Miljavac, specijalistica za korporativne komunikacije tvrtke za proizvodnju ribe.

Uz ribu, najveće promjene kod izvoza zabilježene su i kod rakova i mekušaca, žitarica i masti te ulja životinjskog podrijetla.

Najviše smo uvezli proizvoda od žitarica, brašna, škroba te ostataka od prehrambene industrije te raznih prehrambenih proizvoda. Iako je Slavonija bogata pšenicom, uvozimo najvažniju žitaricu, durum pšenicu.

"U našoj proizvodnji ih nema. Stoga izvozimo pšenicu prosječne kvalitete, a ona super kvalitete, durum pšenica, očito nedostaje našem tržištu i mora se uvoziti. Ona 30 do 40, čak i više posto ima manji prinos nego sto je to standardna pšenica, a cijena je 20 do 30 posto viša, dakle financijski nam to još nije isplativo", rekao je Matija Brlošić, potpredsjednik poljoprivredne komore.

Uvoz poljoprivrednih i prehrabenih proizvoda porastao je za 6,6 posto dok je izvoz porastao za 16 posto.

Ministrica poljoprivrede, Marija Vučković je izjavila: "Mislim da je ostvareni deficit za prvih pet mjeseci ove godine nešto više od 408 milijuna eura, izvoz se kretao za oko milijarde eura, a uvoz 1,4 milijarde eura. Ako usporedimo s prvih pet mjeseci 2020. godine, to je smanjenje deficita za gotovo 53 milijuna eura."

Hrvatska je najviše izvezla u Bosnu i Hercegovinu, Italiju i Japan.

