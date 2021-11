Neke od poruka i argumenata koje stalno slušamo od prosvjednika ekipa Dnevnika Nove TV postavila je epidemiolozima, točnije zamjenici ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo. Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus razgovarala je s Ivanom Pavetić Šimetin.

Zamjenica ravnatelja ZZJZ-a odgovorila je na pitanje zašto se cijepljeni ne moraju testirati ako je dokazano da i oni prenose virus.

"Zato što cijepljeni prenose virus puno rjeđe nego necijepljeni, to je toliko rijetko da je to rizik koji možemo prihvatiti kao što prihvaćamo rizik da onaj koji nije cijepljen, a ima negativan test ipak možda je zarazan", rekla je Pavić Šimetin.

Ljude zanima i zašto COVID potvrde nisu uvedene u ugostiteljske objekte, a jesu u javne i državne institucije. Liječnica odgovara: "To je pak sad dio koji se odnosi na ono što je servis građanima, dakle što je država ili javna uprava dužna pružiti građanima, gdje je potrebno pružiti određenu veću razinu sigurnosti nego što je to možda na drugim nekim mjestima okupljanja gdje ljudi nisu primorani ići, nego idu možda iz toga što to žele. Naime u javni servis svi idemo zato što je to neka nužnost da nešto tamo obavimo".

Govorila je i o učinkovitosti cjepiva.

"Učinkovitost cjepiva je jako velika. Ono što se zna otpočetka, i na svu sreću to je ostalo do dana današnjeg, da je izrazito efikasno cjepivo u sprečavanju teških oblika bolesti. To se u našim brojkama, koje svakodnevno pratimo, najviše vidi u činjenici da sve osobe koje preminu, a u dobi su srednje ili mlađe životne dobi, čak ispod 60 godina, to su prvenstveno osobe koje nisu cijepljene", rekla je Pavić Šimetin.

Neke koji se ne žele cijepiti brine i može li cjepivo pokazati ozbiljne nuspojave po ljudsko zdravlje nakon nekoliko godina od njegove primjene. Liječnica kaže da toga nema. "Takvih nekakvih kasnih nuspojava nakon više godina - toga nema kod drugih cjepiva, znači s nekim cjepivima se desetljećima cijepi, cijepe se djeca, cijele generacije djece i takve nuspojave koje bi se javljale godinama nakon cijepljenja - toga nema", kazala je Pavić Šimetin.

Reporterku je zanimalo i hoće li se MRNa cjepiva ubuduće proizvoditi i za neke druge bolesti. "Pa koliko imamo saznanja farmaceutske tvrtke koje proizvode cjepiva će vrlo vjerojatno i druga cjepiva proizvoditi na toj tehnologiji jer je to nova tehnologija koja se pokazala efikasna", rekla je Pavić Šimetin.

Posljednjih dana sve je više vijesti o ljudima koji uzimaju ivermektin, no liječnica upozorava da to nije čudotvorni lijek protiv COVID-a i da može biti opasan.



"Ne, to uopće nije lijek protiv COVID-a i ne bi se smio uzimati protiv COVID-a niti kao prevencija niti kao liječenje COVID-a.

Lijek ima puno nuspojava opisanih u sažetku - to su i moguće jake alergijske reakcije i zatajenje jetre... To je situacija kada se laici igraju doktora, to je opasno i ne smije se raditi".

Baus je na kraju pitala Pavić Šimetin smatrate li da je Stožer ikada donio odluku koja je bila politička, a s kojom se kao liječnica nije složila.

"Pa taj nekakav pristup koji bi bio u epidemiološkom smislu najsigurniji, a to je Iockdown. Odnosno ograničenje potpuno okupljanja. Sigurno da nije nešto što se treba i može odlučiti samo tako, nego treba napraviti balans", kazala je liječnica.

