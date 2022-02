Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin komentirala je tesitranje učenika na koronavirus ponedjeljkom prije nastave nakon što je objavljen je video u kojemu su prikazane upute kako testirati učenike na koronavirus.

"Najlakši test ikad" slogan je kojim se predstavlja mjera samotestiranja učenika, a Pavić Šimetin kaže kako je djeci test na koronavirus čak i zabavan.

"I to nam je slogan pa će škole izabrati koji im je draži. Ovo je vrlo jednostavan test. To nije težak test, djeci je vrlo često i zabavan, vrlo rado čekaju rezultat, to je jedno iščekivanje u obitelji, 15 radosnih minuta. U tom smislu bi više voljeli da se gleda nego na ove neke druge načine", rekla je Ivana Pavić Šimetin za N1.

Podsjetimo, svaki učenik dobit će po dva testa - treba se testirati tjedan prije i tjedan nakon praznika. HZJZ je u petak objavio video u kojem su prikazani koraci za pravilno uzimanje uzorka, izvođenje testa i čitanje rezultata.