Dalija Orešković je bila gošća u Dnevniku Nove TV. Komentirala je afere u HNB-u, ali se osvrnula i na splitskog dogradonačelnika.

Viceguverner HNB-a Roman Šubić je došao do kuće preko agencije za naplatu potraživanja. ''Činjenica je da je sve u skladu sa zakonom, ali je li etično? Mislim da imamo krizu liderstva, čelnici institucija nisu svjesni što od njih funkcija traži. Vrlo često pokazuju hlapljivost i nezasitnost pa unatoč izrazito visokim plaćama stječu nove nekretnine na račun onih koji su u životu bili manje sreće'', pojasnila je Dalija Orešković u Dnevniku Nove TV.

Kaže da za sada u tom slučaju ne vidi sukob interesa, ali da se trebamo kao društvo preispitati. ''Kada smo zadnji put u javnom prostoru imali neki slučaj koji je ubrzo i učinkovito riješen od Povjerenstva za sukob interesa?'', pita Orešković i podsjeća da je pravo Povjerenstva da donosi takve odluke maknuto iz samog zakona.

Da je na mjestu viceguvernera, kazala je da ne bi kupovala na taj način nekretnine. ''To baca ljagu na HNB. Ali kome da on podnese ostavku? Istoj političkoj garnituri koja ga je 2018. imenovala, HDZ-u? Bilo bi divno kada bi to učinio, ali onda se postavlja treba li to podnostiti parlamentarnoj većini i kompletnoj Vladi koja je umočena u čitav niz koruptivnih afera kud i kamo težim'', istaknula je.

Zaredale su se afere u HNB-u. ''Zaredale su se u kompletnoj državi i čini se da svaka nova s obzirom na brzinu poništava onu prethodnu. Naša pravosudna tijela to ne mogu ni pratiti, a kamoli procesuirati. Poništena je cijela država, nemamo vladavinu prava, svatko radi što hoće i na kraju dana svi prolaze nekažnjeno'', upozorila je Orešković.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović je rekla da se nada da to nije baš tako, na što je Orešković kazala da trenutno jest. Što se afere u Splitu tiče, u kojoj je splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, među ostalim, otišao privatno na put, a službeno vozilo ostavio da ga čeka na aerodromu, Orešković je rekla da je ''on je svoje privatne troškove platio svojim novcem, a službeno vozilo koristio za službene potrebe grada''.

Bude li troškova vezano za parkiranje, Orešković kaže da će ih Ivošević platiti sam. Naime, to vozilo ima pravo koristiti 0-24. Na upit reporterke Tandare Knezović je li joj gore što je Ivošević novinarki kazao ''da će joj se napiti krvi'' ili kada ju je predsjednik Zoran Milanović nazvao ''narikačom'', Orešković je kazala da joj je gora Ivoševićeva izjava.

''Kad nas je nazvao narikačama je dio političkog obračunavanja i folklora. Nismo mu puno prigovarale... I sama sam u sabornici bila emotivna'', branila se Orešković kada ju je reporterka podsjetila da su se žalile na predsjednikov govor.

Kaže da nije prihvatljivo što je Ivošević napravio.''Ovo se ne smije ponoviti. Poduzeli su se određeni koraci da Ivošević nauči bolje komunicirati i dok to ne svlada ne sudjeluje u medijima'', zaključila je Orešković.

