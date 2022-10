Ured europskog javnog tužitelja je potvrdio da je u tijeku istraga o nabavi cjepiva protiv koronavirusa u Europskoj uniji.

The #EPPO confirms that it has an ongoing investigation into the acquisition of COVID-19 vaccines in the European Union. This exceptional confirmation comes after the extremely high public interest. No further details will be made public at this stage. pic.twitter.com/4001sNZREN