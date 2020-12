Na forumu "COVID kriza: Preživjeti i živjeti"' u petak istaknuto je da petina građana ima teškoće u nošenju s pandemijom te je predstavljeno istraživanje o povjerenju u kojem su građani Nacionalnom stožeru civilne zaštite i Vladi dali ocjenu 3,95, odnosno 3,03 na skali od jedan do deset.

''Indikator koji jako brine je vrlo visoko nepovjerenje u institucije, posebno u stupove vlasti - Vladu, Sabor i pravosuđe. Sudionici istraživanja donekle vjeruju Stožeru nešto više od drugih institucija'', kazala je psihologinja Dinka Čorkalo Biruški predstavljajući istraživanje koje je ekipa psihologa, sociologa i politologa provela krajem kolovoza.

Istaknula je kako sada u fokusu borbe s pandemijom mora biti briga za mentalno zdravlje građana poručivši kako je krajnje vrijeme da vlast i institucije krenu s aktivnostima u tom smjeru.

''Indikatori društvenoga zdravlja pokazuju da smo bili dobro krajem kolovoza, kada smo prikupljali podatke. Građani Hrvatske pokazali su visoke razine solidarnosti, pristojnu razinu optimizma i spremnosti da se angažiraju u ublažavanju krize. Sada se, pak, pokazuje da naše društvo ne funkcionira po pravilima'', rekla je.

Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu naglasio je važnost rezultata istraživanja koji pokazuju da građani nemaju povjerenja u institucije, a naročito u političke aktere koji donose odluke.

''Krenimo od izjave ministra Beroša u travnju da 'psihičko zdravlje nacije neće stradati jer smo mi narod koji se voli šaliti'. To je samo jedna od ilustracija kako su se poruke komunicirale. Oni koji donose odluke ne shvaćaju ozbiljnost stanja'', ocijenio je Jokić.

Sačuvati mentalno zdravlje djece

Donositelji odluka trebaju smanjiti neizvjesnost i anksioznost u društvu, moraju biti jednoznačni u komunikaciji, ali i jasni i transparentni u donošenju odluka na korist cijelog društva.

"Sve to u prethodnih deset mjeseci nije bio slučaj. Dosad se komuniciralo isključivo iz perspektive straha, a kada tako komunicirate, to možete učiniti jednom. No, već drugi put ćete imati problema'', kazao je Jokić.

Krizom ne upravlja Stožer, nego vlast, ustvrdio je Jokić istaknuvši da su se donositelji odluka kompromitirali ostvarivanjem svojih političkih ciljeva.

Ella Selak Bagarić iz zagrebačke Poliklinike za zaštitu djece i mladih istaknula je potrebu donošenja kvalitetnih odluka kako bi se sačuvalo mentalno zdravlje djece, najvećih žrtava koronakrize.

''Iz ranijih iskustava pandemije, lockdowna i karantene - čak i do trećine djece ima simptome PTSP-a. U tijeku je priprema i provedba screeninga na PTSP sve školske djece u Zagrebu'', najavila je Selak Bagarić.

Forum o mentalno-zdravstvenim posljedicama krize izazvane pandemijom koronavirusa održan je u zagrebačkom Novinarskom domu u organizaciji Hrvatskog novinarskog društva (HND) i Zaklade Friedrich Ebert.