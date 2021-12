Prije nešto manje od dvije godine, koronavirus zatekao je svijet. Nastupilo je novo normalno. I dok je većina tvrtki i gospodarskih sektora bila teško pogođena, neki su ipak prošli malo bolje.

Najčešće se ističu IT sektor, internetska trgovina, dostavljači hrane te proizvođači maski i dezinficijensa i to najviše zbog promjena ponašanja i novih potreba građana. Zbog opasnog virusa ljudi su bili prisiljeni više ostajati u svojim domovima. U vremenu kada su se ljudi najviše bojali za svoje zdravlje, od posebne su važnosti bile ljekarne, koje su morale biti otvorene i kad nitko drugi nije. Za ljekarne je to značilo veći rast prihoda, ali i probleme i poteškoće u održavanju poslovanja.

''One predpandemijske 2019. godine, javno ljekarništvo je i te godine raslo 8,7 posto, znači i tada smo imali jedan značajan rast. Ove pandemijske godine, znači 2020. je rast bio nešto veći, on je iznosio 11,7 posto u Republici Hrvatskoj. Ali već kad gledamo ovu godinu, dakle 2021. vidimo da je rast manji nego 2019., ove godine će to iznositi oko tri posto", rekao je Ante Mandić iz Udruge ljekarnika pri HUP-u.

Zbog opasnosti od zaraze novim virusom, naglo je porasla potražnja za zaštitnom opremom, koja je ljekarnama postala jedan od glavnih izvora prihoda.

''Uz nekakav redovan posao i neki redovan asortiman koji je u ljekarnama dostupan za pacijente, prošle godine s obzirom na koronakrizu, smo imali i da tako kažem, koronaproizvode pa su se maske jako tražile u prvoj fazi, nakon toga dezinficijensi, evo danas imamo pojačanu potražnju za testovima za samotestiranje. Sve su to neke kategorije proizvoda koje su puno više tražene u ovom razdoblju nego prije korone i one su zapravo utjecale jednim dijelom na nešto veći porast u 2020. godini'', kaže Mandić.

Najteže je bilo osigurati da visoka zaraznost virusa i česte izolacije zaposlenika ne ugroze kvalitetu i kontinuitet usluge.

"Glavni izazov je bio organizirati posao na način da sve ljekarne u svim smjenama rade. Jer imali smo situaciju da je značajno veći broj ljudi bio na bolovanju, što zbog zaraze, što zbog izolacija u kojima su morali biti. Tako da u tom razdoblju 2020. godine, pa zapravo i danas je prilično slično, mi smo skoncentrirani na to da imamo dovoljne kadrovske resurse na raspolaganju i rezerve unutar naših poslovnih sustava da smo bez obzira na povećani broj izostanaka s radnog mjesta, u mogućnosti kvalitetno i odgovorno obavljati našu zadaću u ljekarnama", rekao je Mandić.



Koliko smo maski, rukavica i litara dezinficijensa potrošili? Neki su u koronakrizi itekako dobro zaradili

HZJZ objavio nove preporuke za cijepljenje: Cijepiti se mogu i djeca, a ima novosti i oko docjepljivanja

Ljekarne će i dalje bilježiti rast prihoda, ali se očekuje određena stabilizacija poslovanja, zbog koje ipak neće doseći prošlogodišnju razinu.



''Moje je očekivanje, s obzirom na to da je briga o zdravlju ljudi kroz ovu pandemiju dodatno osviještena kod ljudi, da će naš sektor i dalje rasti, ali ne onakvim stopama kao što je to bilo 2020. godine. Dakle vjerujem da će ta stopa rasta biti negdje tri do pet posto. Nešto zbog ove kontinuirane i pojačane brige ljudi o zdravlju, ali neke stvari su i nepredvidive i vidimo da se i ove godine pojavljuju iznenađenja koja se onda opet manifestiraju u potražnji za proizvodima koji su i u ljekarnama dostupni", smatra Mandić.

Nepredvidivi koronavirus i dalje se ne zaustavlja pa je jednako tako nezahvalno prognozirati hoće li biti još kakvih iznenađenja za gospodarstvo.

Emisiju 'Informer' pogledajte besplatno na novatv.hr!