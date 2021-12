Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je nove upute i preporuke o cijepljenju protiv COVID-a.

Na stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo objavljene su nove upute i preporuke za cijepljenje protiv koronavirusa.

Novost u preporukama je da cjepivo Pfizer sada mogu primiti i djeca u dobi od pet do 11 godina.

Navodi se i preporuka za docjepljivanje, ''s obzirom na to da ima sve više dokaza o slabljenju zaštite od infekcije nakon primitka primarne sheme cijepljenja, neovisno o vrsti primijenjenog cjepiva; s obzirom na to da je slabljenje zaštite od infekcije uočeno u svim dobnim skupinama; s obzirom na to da ima sve više dokaza o tome da primjena dodatne doze poboljšava razinu zaštite''.

Europska agencija za lijekove objavila preporuke za booster dozu: ''Podaci idu u korist primjene već tri mjeseca nakon cijepljenja''

''Nije pogrešno docijepiti prije isteka od šest mjeseci. Treća doza koja je primijenjena najmanje tri mjeseca nakon druge doze priznaje se kao docjepna doza'', stoji u uputama HZJZ-a.

Preporučuje se i da osobe koje su preboljele COVID najmanje šest mjeseci od preboljenja prime barem jednu dozu cjepiva, no nije pogrešno primiti cjepivo niti s razmakom manjim od šest mjeseci. ''Pravila za izdavanje digitalnih COVID potvrda nisu, nažalost, usklađena sa stručnim preporukama, tako da ako osoba želi dobiti digitalnu COVID potvrdu na temelju jedne doze nakon preboljenja, treba primiti tu jednu dozu unutar 180 dana od pozitivnog PCR testa'', piše HZJZ.

